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Не получилось у "драконов" уйти красиво. Уэльс – Англия. 0:3 – Видео обзор
Разгром от соседей
Фото: https://twitter.com/FIFAWorldCup
Англия разгромила Уэльс (3:0) в последнем туре группового этапа чемпионата мира и не отдала 1-е место в группе. Теперь "трёх львов" ждет Сенегал в 1/8 4-го декабря.
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