 Не получилось у драконов уйти красиво. Уэльс – Англия. 0:3 – Видео обзор ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Не получилось у "драконов" уйти красиво. Уэльс – Англия. 0:3 – Видео обзор
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Не получилось у "драконов" уйти красиво. Уэльс – Англия. 0:3 – Видео обзор

Чемпионат мира FIFA
Обновлено
(1 голосов)

Разгром от соседей

Не получилось у "драконов" уйти красиво. Уэльс – Англия. 0:3 – Видео обзор

Фото: https://twitter.com/FIFAWorldCup

Новина українською

Англия разгромила Уэльс (3:0) в последнем туре группового этапа чемпионата мира и не отдала 1-е место в группе. Теперь "трёх львов" ждет Сенегал в 1/8 4-го декабря.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Англия Уэльс Чемпионат мира 2022
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде