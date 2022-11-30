Конкурс прогнозов UA-Футбол и VBET. Спрогнозируйте результаты четырех матчей среды до 17:00

Нам известно уже две пары в 1/8 финала Чемпионата мира. Однако очень много вопросов относительно сетки плей-офф остаются неизвестными. Каждый день нам будет открываться общая картина. Также набирает обороты и третий этап нашего Конкурса прогнозов, по итогам которого мы также объявим победителей. Кстати, мы обработали и систематизировали все данные второго этапа нашего соревнования - они доступны в Google Таблице (открывается онлайн). Если увидели ошибку в таблице, пожалуйста, напишите на почту: al.ryzhenko@ukr.net.

Также напомним, что мы уже подвели итоги первого этапа , однако еще не все призеры откликнулись. Проверьте, нет ли вас среди победителей. Не медлите, ведь на этой неделе мы объявим имена победителей уже второго этапа.

Подробные условия нашего соревнования прогнозистов мы рассказывали здесь .

Напомним, что прогнозы принимаются в комментариях к этой новости одним сообщением до официального времени начала первого матча дня. То есть времени у вас сегодня до 17:00!

Прогнозы принимаются в формате "Сборная – Сборная Х:Х". Например: "Катар – Эквадор 0:2". Удачи!

Конкурс прогнозов UA-Футбол и VBET. День 11

17:00 Австралия – Дания

17:00 Тунис – Франция

21:00 Польша – Аргентина

21:00 Саудовская Аравия – Мексика

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