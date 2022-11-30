Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Конкурс прогнозов UA-Футбол и VBET. Спрогнозируйте результаты четырех матчей среды до 17:00
Впереди одиннадцатый игровой день
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нам известно уже две пары в 1/8 финала Чемпионата мира. Однако очень много вопросов относительно сетки плей-офф остаются неизвестными. Каждый день нам будет открываться общая картина. Также набирает обороты и третий этап нашего Конкурса прогнозов, по итогам которого мы также объявим победителей. Кстати, мы обработали и систематизировали все данные второго этапа нашего соревнования - они доступны в Google Таблице (открывается онлайн). Если увидели ошибку в таблице, пожалуйста, напишите на почту: al.ryzhenko@ukr.net.
Также напомним, что мы уже
Подробные условия нашего соревнования прогнозистов мы рассказывали
Напомним, что прогнозы принимаются в комментариях к этой новости одним сообщением до официального времени начала первого матча дня. То есть времени у вас сегодня до 17:00!
Прогнозы принимаются в формате "Сборная – Сборная Х:Х". Например: "Катар – Эквадор 0:2". Удачи!
17:00 Австралия – Дания
17:00 Тунис – Франция
21:00 Польша – Аргентина
21:00 Саудовская Аравия – Мексика
Сделать реальную ставку на все игры Чемпионата мира по футболу 2022 даже во время матчей вы можете на сайте букмекерской компании VBET.
Популярное сейчас
- Роналду написал журналисту, что гол Бруну следовало записать на него
- Вернидуб признался, что хотел бы видеть звезду Интера в Кривбассе
- Один в один, как и генсеку УАФ: суд избрал меру пресечения Павелко
- Куртуа - о "крысе" внутри Бельгии: Если найдем, это будет его последний день с нами
- Красотка дня. Эпатажная девушка защитника Милана и сборной Франции. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная подруга Жоау Фелиша, из-за которой футболист вляпался в скандал. ФОТО
Новости по теме
- 00:40 Зарубежные Конкурс прогнозов UA-Футбол и VBET. Спрогнозируйте результаты четырех матчей вторника до 17:00
- 14:31 Зарубежные UA-Футбол и VBET объявляют победителей первого этапа Конкурса прогнозов
- 00:38 Зарубежные Конкурс прогнозов UA-Футбол и VBET. Спрогнозируйте результаты четырех матчей понедельника до 12:00