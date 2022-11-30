 Сенегал идет в плей-офф и без Мане, Рашфорд рвется в основу Англии. Дайджест ЧМ-2022 ᐉ UA-Футбол
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Сенегал идет в плей-офф и без Мане, Рашфорд рвется в основу Англии. Дайджест ЧМ-2022

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Четыре команды в плей-офф, четыре - покинули турнир

Сенегал идет в плей-офф и без Мане, Рашфорд рвется в основу Англии. Дайджест ЧМ-2022

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат мира преодолел период "старта" и сейчас уверенно движется к своей середине. 29-го ноября закончили путь в группах сразу восемь команд. Половина из них с высоко поднятой головой отправились к плей-офф, в то время как остальные четыре коллектива с грустным лицом уехали домой. Как вы понимаете, закончился третий тур в группах А и В.

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Результаты дня

Группа А

  • Эквадор - Сенегал 1:2
  • Нидерланды - Катар 2:0

По сути своей, в группе А только первый матч вызывал интерес. Встреча Голландии и Катара - это на любителя, поскольку мало что могло помешать первым взять три бала. По итогу все пошло по прогнозируемому сценарию. Нидерланды спокойно забили хозяевам турнира два и закрепились на первой строчке в квартете.

Эквадор и Сенегал выдали куда более эмоциональный матч. Африканцам нужно было обязательно побеждать, поскольку перед стартовым свистком они уступали оппоненту в один бал. Забив первыми, коллектив Сиссе пропустил на 67-й минуте, однако очень быстро сравнял. Капитан Кулибали вколотил решающий гол, подарив Сенегалу плей-офф Мундиаля.

# Команда И В Н П М РМ О
1 Нидерланды 3 2 1 0 5-1 +4 7
2 Сенегал 3 2 0 1 5-4 +1 6
3 Эквадор 3 1 1 1 4-3 +1 4
4 Катар 3 0 0 3 1-7 -6 0

Группа В

  • Иран - США 0:1
  • Уэльс - Англия 0:3

Здесь уже куда интереснее. На бумаге, все четыре команды оставляли за собой шансы на плей-офф, вот только поверить в победу Уэльса над Англией было сложно, особенно учитывая не самые качественные перфомансы команды Пейджа в первых турах. Три сухих пропущенных гола от команды Саутгейта лишь подтвердили наш тезис. Согласитесь, достаточно серое (если не сказать хуже) выступления от команды, которая не пустила на ЧМ Украину.

А вот игра Ирана и США обещала немалую долю накала. Во-первых, три бала дарили победителю почти стопроцентный выход в плей-офф. Во-вторых, все мы знаем, что политические отношения между двумя странами, мягко сказать, складываются тяжело. Игра закончилась справедливой победой команды США. Американцы играли лучше, атаковали чаще, благодаря и чему забили решающий гол. Кристиан Пулишич снова доказал, что не зря считается лидером "янки".

# Команда И В Н П М РМ О
1 Англия 3 2 1 0 9-2 +7 7
2 США 3 1 2 0 2-1 +1 5
3 Иран 3 1 0 2 4-7 -3 3
4 Уэльс 3 0 1 2 1-6 -5 1

Гол дня

Возможно, первый гол в матче Уэльс - Англия не значил совсем ничего, но он позволил команде Саутгейта расслабиться окончательно, при этом заставив оппонента играть первым номером, чего "драконы" делать не умеют. Но не это главное. Просто оцените этот красивый удар вингера "МЮ" со штрафного - вау. Кажется кто-то рвется в основу "трех львов".

Герой дня

Опять же, заслужил получить сей приз Маркус Рашфорд. Все-таки Мундиаль он начал не в качестве основного футболиста, но против Уэльса зажег очень ярко, забив дважды. Стерлингу нужно остерегаться. Также заслужил признание Кристиан Пулишич. На этом турнире США забила пока два гола, и в обоих случаях главным действующим лицом был американец. Против Уэльса он отдал голевую, а против Ирана - забил победный.

Но если вы позволите, мы отметим Калиду Кулибали. Перед стартом турнира Сенегал потерял главного футболиста - Садио Мане получил травму. Многие из-за этого занизили шансы команды Сиссе на плей-офф, однако они справились. Кулибали в решающий момент доказал, что достоин носить капитанскую повязку, ведь именно его точный удар в середине второго тайма стал победным. "Львы Теранги" отправились в 1/8.

Неудачник дня

Даже не знаем, кого выделить. Вот есть например сборная Уэльса. Команда в основном благодаря характеру пробила себе путь на ЧМ, однако на самом турнире почти ничем хорошим не запомнилась. Команда Пейджа вырвала ничью в игре против США, однако после по делу проиграла Ирану, а после была разбита Англией. В сумме они не побеждают на ЧМ в четырех играх кряду.

Нельзя пройти и мимо сборной Катара. С одной стороны, от них не ждали серьезной борьбы за выход в плей-офф, однако три фиаско в трех играх - это как-то не солидно. Никогда ранее принимающая сторона не набирала зеро в рамках Чемпионата мира, а потому можно сказать, что в историю футбольная сборная Катара вошла. Хотя скорее вляпалась.

Факт дня

Здесь будем хвалить Африку. Выйдя в плей-офф, сборная Сенегала стала первым с 2014-го представителем черного континента, который попал в список 16 лучших. Более того, 2:1 против Эквадора стали для африканских сборных уже четвертым триумфом на турнире, и это - повторение рекорда 2002-го и 2010-го годов. Тунис, Марокко, Камерун и Гана уже вскоре могут установить историческое достижение.

Фанаты дня

И снова Африка. Болельщики Сенегала успели доказать, что отрываться можно и без алкоголя на трибунах. Во время матча своей сборной против Эквадора фанаты устроили несколько ярких перформанс, о которых нельзя не упомянуть.

Не обошлось и без бурного празднования победы своих любимчиков.

Помимо этого болельщики не забыли почтить память форварда Папа Буба Диопа. Он скончался два года.

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В статье: Дайджест
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