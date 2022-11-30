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Фанат, выбежавший на поле в матче ЧМ с призывом спасти Украину, объяснил свой поступок

Чемпионат мира FIFA
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Он месяц пробыл в Украине

Фанат, выбежавший на поле в матче ЧМ с призывом спасти Украину, объяснил свой поступок

Фото: IMAGO/Moritz Müller

Новина українською

Итальянский экс-футболист и общественный активист Марио Ферри, выбежавший на поле во время матча ЧМ-2022 в футболке "Save Ukraine", рассказал об этом и смысле, который вкладывал в него сам итальянец.

"Я остался на месяц в Украине, в марте. Увозил людей на автобусе из Киева в Польшу. В течение месяца каждый день вместе с моим другом: граница – Киев, граница – Киев. Этот месяц был невероятно эмоционален для меня. Помню все: детей, стариков, женщин, которые пытались выбраться в марте. Для меня это было эмоционально, я помню все. Мое сердце разбито после того, что я увидел. Помню войну, людей, как был в Буче, Ирпене. Ездил в Ивано-Франковск, видел [как летят] бомбы. А теперь, имея такую ​​возможность, со всеми своими амбициями и от всего сердца решил сделать важное сообщение в Катаре.

Катар сейчас... Весь мир сейчас в Катаре. Это было мощное заявление в серьезном матче. "Спасите Украину" – я хочу, люди, итальянцы стремятся к миру в Украине. Остановите войну. Проблема политическая, и заключается в территориях. Но люди – это тоже большая проблема, не правда ли? Умирающие семьи... Это заявление – от всего моего сердца.

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И я приехал в Катар именно с этой целью. Не смотреть на верблюдов или на город, а именно ради этого сильного заявления.

Что произошло после забега? Охрана меня поймала, и я пошел в полицейский участок внутри стадиона. Я пробыл там час, но пришел президент ФИФА Джанни Инфантино, и сказал мне: "Почему, почему мой друг, Falco? Почему ты выбежал на стадионе в Катаре? Ты мог выбрать другой стадион: в Лиге чемпионов, в Серии А – почему в Катаре? Это же большая проблема!". Но полицейские оказались очень вежливыми: вода, чай, кофе. И они меня не трогали.

Я сказал Инфантино: "Господин президент, я извиняюсь за это, но это заявление для меня – очень важное и не является шуткой". И когда начал говорить с Инфантино, то рассказал ему старую итальянскую историю о полицейских и грабителе Люпене. Да, я выбежал на поле, но сделал это с миром. Он улыбнулся и поговорил с полицейскими, после чего обратился ко мне и сказал, что я свободен. Именно из-за этого заявления для всего мира. Да, я выбежал, да, меня поймали, но полиция меня не трогала, и в итоге мое заявление признали не таким уж плохим, а даже хорошим. Мне позволили остаться, но попросили не выбегать больше на поле. Меня выпустили, и я теперь здесь", – рассказал Марио.

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В статье: Чемпионат Мира-2022 война с россией
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Источник:
Суспільне

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Хиденг (Днепр)
30.11.2022 в 10:59
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