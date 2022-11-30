Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ценой травмы принес победу. Определен лучший игрок матча Иран - США
Автор единственного гола
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная США встречалась с командой Ирана в рамках третьего тура группового этапа чемпионата мира-2022. Свисток арбитра зафиксировал минимальную победу американцев со счетом 1:0.
Лучшим футболистом встречи был признан американский вингер Кристиан Пулишич. Он стал автором единственного гола на 38-й минуте игры. Стоит отметить, что во время голевой атаки он получил травму после столкновения с голкипером Ирана.
Благодаря этой победе США обошел Иран и финишировал на втором месте в своей группе. Американская команда стала участником плей-офф Мундиаля в Катаре.
Популярное сейчас
- Польша - Аргентина: где и когда смотреть онлайн матч Чемпионата Украины
- Польша – Аргентина. Прогноз на матч от Роберто Моралеса
- Боже, благослови Америку. Иран – США 0:1. Видео гола и обзор матча
- Иран требует отстранить сборную США на 10 матчей за скандальное фото с флагом
- Автор первых забитых мячей на чемпионате мира поддержал Украину. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная девушка одной из главных звезд сборной Эквадора. ФОТО