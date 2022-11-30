Ценой травмы принес победу. Определен лучший игрок матча Иран - США

Сборная США встречалась с командой Ирана в рамках третьего тура группового этапа чемпионата мира-2022. Свисток арбитра зафиксировал минимальную победу американцев со счетом 1:0.

Лучшим футболистом встречи был признан американский вингер Кристиан Пулишич. Он стал автором единственного гола на 38-й минуте игры. Стоит отметить, что во время голевой атаки он получил травму после столкновения с голкипером Ирана.

Благодаря этой победе США обошел Иран и финишировал на втором месте в своей группе. Американская команда стала участником плей-офф Мундиаля в Катаре.