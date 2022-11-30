 Стал известен характер травмы Пулишича ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Стал известен характер травмы Пулишича
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стал известен характер травмы Пулишича

Чемпионат мира FIFA
(2 голосов)

Вингер травмировался в матче против Ирана

Стал известен характер травмы Пулишича

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вингер "Челси" и сборной США Кристиан Пулишич получил повреждение в матче против Ирана (1:0) в рамках третьего тура группового этапа чемпионата мира-2022.

Он забил гол на 38-й минуте и врезался в голкипера соперника. Кристиан продолжил игру, но был заменен в перерыве. В ходе медицинского обследования у Пулишича был диагностирован ушиб таза, сообщает пресс-служба американской команды. Общее состояние врачи оценивают как нормальное.

Напомним, что США финишировал на втором месте в своей группе и стал участником плей-офф Мундиаля в Катаре. В 1/8 финала американцы встретятся 3 декабря с Нидерландами.

Читайте такжеЦеной травмы принес победу. Определен лучший игрок матча Иран - США
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: США Чемпионат Мира-2022 Кристиан Пулишич
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде