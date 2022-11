Стал известен характер травмы Пулишича

Вингер "Челси" и сборной США Кристиан Пулишич получил повреждение в матче против Ирана (1:0) в рамках третьего тура группового этапа чемпионата мира-2022.

Он забил гол на 38-й минуте и врезался в голкипера соперника. Кристиан продолжил игру, но был заменен в перерыве. В ходе медицинского обследования у Пулишича был диагностирован ушиб таза, сообщает пресс-служба американской команды. Общее состояние врачи оценивают как нормальное.

Напомним, что США финишировал на втором месте в своей группе и стал участником плей-офф Мундиаля в Катаре. В 1/8 финала американцы встретятся 3 декабря с Нидерландами.

UPDATE: #USMNT forward Christian Pulisic has been diagnosed with a pelvic contusion and his status is day-to-day. pic.twitter.com/abZcjU6tco