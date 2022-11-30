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Бэйл: Если бы два года назад сказали, что Уэльс будет на ЧМ, мы бы ущипнули себя
Валлийцы заняли последнее место в группе
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Капитан сборной Уэльса Гарет Бэйл прокомментировал поражение от Англии (0:3) в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира-2022, а также ответил на вопрос о продолжения карьеры.
"Все разочарованы, но мы гордимся тем, чего достигли, что попали сюда. Мы должны посмотреть, как далеко мы продвинулись, но футбол сложен. Команды проходят через неудачи, мы не оправдали ожиданий. Если бы сказали два года назад, что мы будем на чемпионате мира, мы бы ущипнули себя.
Мы расстроены, хотели бы сыграть лучше, но этого не произошло на турнире. На последних двух Евро мы вышли из группы. Ожидали, что продолжим в том же духе, но футбол так не работает.
Я буду продолжать играть до тех пор, пока могу и пока мне это нужно. У нас стартует квалификация к Евро, которая начинается в марте, и мы поедем снова", - сказал Бэйл.
Уэльс завершил групповой этап на последнем месте, набрав один зачетный пункт.
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