 Бэйл: Если бы два года назад сказали, что Уэльс будет на ЧМ, мы бы ущипнули себя ᐉ UA-Футбол
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Бэйл: Если бы два года назад сказали, что Уэльс будет на ЧМ, мы бы ущипнули себя

Чемпионат мира FIFA
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Валлийцы заняли последнее место в группе

Бэйл: Если бы два года назад сказали, что Уэльс будет на ЧМ, мы бы ущипнули себя

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Капитан сборной Уэльса Гарет Бэйл прокомментировал поражение от Англии (0:3) в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира-2022, а также ответил на вопрос о продолжения карьеры.

"Все разочарованы, но мы гордимся тем, чего достигли, что попали сюда. Мы должны посмотреть, как далеко мы продвинулись, но футбол сложен. Команды проходят через неудачи, мы не оправдали ожиданий. Если бы сказали два года назад, что мы будем на чемпионате мира, мы бы ущипнули себя.

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Мы расстроены, хотели бы сыграть лучше, но этого не произошло на турнире. На последних двух Евро мы вышли из группы. Ожидали, что продолжим в том же духе, но футбол так не работает.

Я буду продолжать играть до тех пор, пока могу и пока мне это нужно. У нас стартует квалификация к Евро, которая начинается в марте, и мы поедем снова", - сказал Бэйл.

Уэльс завершил групповой этап на последнем месте, набрав один зачетный пункт.

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В статье: Англия Гарет Бэйл Уэльс Чемпионат Мира-2022
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Источник:
BBC

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Комментарии (2)
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Очманілий Заєць (Odessa)
30.11.2022 в 12:55
А ми б на вашому місці вийшли з групи
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MaximSK (Киев)
30.11.2022 в 14:14
Я в этом не уверен, у нас сейчас сборная на спаде, идет война, многие легионеры сидят в запасе своих команд, мы сейчас на одном уровне с Уэльсом наверное.
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