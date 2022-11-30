Наставник Сенегала признался, кому посвятил успех команды на ЧМ-2022

Сборная Сенегала одержала победу над Эквадором (2:1) в третьем туре ЧМ-2022 и заняла второе место в группе А, обеспечив себе выход в плей-офф Мундиаля в Катаре.

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После игры главный тренер сенегальцев Алиу Сиссе признался, кому команда посвящает успех на турнире.

"Я бы хотел посвятить эту победу человеку, который делает невероятные вещи для страны. Который, к сожалению, сейчас не с нами в Катаре. Его зовут Садио Мане", - сказал Сиссе.

Напомним, что Мане пропускает мировое первенство из-за травмы. В 1/8 финала турнира Сенегал сыграет со сборной Англии.