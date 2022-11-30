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Тунис – Франция. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ-2022

Чемпионат мира FIFA
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Тунис - Франция: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 30.11.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Тунис – Франция. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ-2022

Фото: Getty Images

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Франция уже обеспечила себе место в плей-офф, однако еще остается открытым вопрос о первом месте. Хотя это не будет слишком важной и сложной задачей для французов, а вот тунисцам для выхода в плей-офф нужно надеяться на чудо.

Матч третьего тура группы D Тунис – Франция состоится в среду, 30-го ноября, в 17:00. Прямую онлайн видеотрансляцию матча обеспечит платформа MEGOGO (за подпиской "Максимальная" и "Спорт"). Также чемпионат мира можно смотреть на региональных телеканалах Суспільного (Суспільне: Київ, Суспільне: Чернівці и т.д.).

Чемпионат мира, третий тур, группа D

30 ноября 2022. Эр-Райян, “Эдюкейшн Сити Стэдиум”

Тунис 17:00 Франция

Телетрансляция – Megogo Футбол 2, Суспільне Спорт

Текстовая трансляция – UA-Футбол

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