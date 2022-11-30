 Австралия - Дания: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 30.11.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол ᐉ UA-Футбол
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Австралия – Дания. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ-2022

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(1 голосов)

Австралия - Дания: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 30.11.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Австралия – Дания. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ-2022

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

На Австралию не ставили и ломаного гроша. Особенно после поражения в первом туре от Франции. Но затем команда удивила победой над Тунисом, вернувшись в борьбу за плей-офф. Теперь шансы вполне рабочие. Конечно, победить Данию будет сложно, но возможно.

Матч третьего тура группы D Австралия - Дания состоится в среду, 30-го ноября, в 17:00. Прямую онлайн видеотрансляцию матча обеспечит платформа MEGOGO (за подпиской "Максимальная" и "Спорт"). Также чемпионат мира можно смотреть на региональных телеканалах Суспільного (Суспільне: Київ, Суспільне: Чернівці и т.д.).

Чемпионат мира. Групповой этап

Группа D, третий тур

Эль-Вакра, стадион Эль-Джануб

Австралия – Дания 17:00

Трансляция – Megogo Футбол 1, Суспільне

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В статье: Австралия Дания
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