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Австралия – Дания. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ-2022
Австралия - Дания: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 30.11.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
На Австралию не ставили и ломаного гроша. Особенно после поражения в первом туре от Франции. Но затем команда удивила победой над Тунисом, вернувшись в борьбу за плей-офф. Теперь шансы вполне рабочие. Конечно, победить Данию будет сложно, но возможно.
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Матч третьего тура группы D Австралия - Дания состоится в среду, 30-го ноября, в 17:00. Прямую онлайн видеотрансляцию матча обеспечит платформа MEGOGO (за подпиской "Максимальная" и "Спорт"). Также чемпионат мира можно смотреть на региональных телеканалах Суспільного (Суспільне: Київ, Суспільне: Чернівці и т.д.).
Чемпионат мира. Групповой этап
Группа D, третий тур
Эль-Вакра, стадион Эль-Джануб
Трансляция – Megogo Футбол 1, Суспільне
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