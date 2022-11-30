 Польша - Аргентина: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 30.11.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол ᐉ UA-Футбол
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Польша – Аргентина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ-2022

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Польша - Аргентина: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 30.11.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Польша – Аргентина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ-2022

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Chris Brunskill/Fantasista

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Новина українською

Непростое испытание для обоих участников матча. Польшу теоретически удовлетворит и ничья, а вот Аргентине желательно побеждать. А ведь нужно еще учитывать параллельный матч, где выстрелить может Саудовская Аравия.

Это будет увлекательное противостояние двух выдающихся нападающих – Роберта Левандовского и Лионеля Месси.

Матч третьего тура группы С состоится в среду, 30-го ноября, в 21:00.

30 ноября. 21:00. Чемпионат Мира-2022. Группа С. Третий тур
Доха. "Стадиум 974"

Польша - Аргентина

Главный арбитр: Данни Маккели (Нидерланды)

Телетрансляция - Суспільне регіонельні, MEGOGO
Текстовую трансляцию читайте на UA-Футбол >>>

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В статье: Аргентина Польша
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