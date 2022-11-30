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Польша – Аргентина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ-2022
Польша - Аргентина: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 30.11.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Chris Brunskill/Fantasista
Непростое испытание для обоих участников матча. Польшу теоретически удовлетворит и ничья, а вот Аргентине желательно побеждать. А ведь нужно еще учитывать параллельный матч, где выстрелить может Саудовская Аравия.
Это будет увлекательное противостояние двух выдающихся нападающих – Роберта Левандовского и Лионеля Месси.
Матч третьего тура группы С состоится в среду, 30-го ноября, в 21:00.
30 ноября. 21:00. Чемпионат Мира-2022. Группа С. Третий тур
Доха. "Стадиум 974"
Польша - Аргентина
Главный арбитр: Данни Маккели (Нидерланды)
Телетрансляция - Суспільне регіонельні, MEGOGO
Текстовую трансляцию читайте на UA-Футбол >>>
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