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Фавориту нужно обязательно побеждать. Составы на игру Австралия – Дания
Австралия опережает Данию на 2 очка
Фото: twitter.com/DBUfodbold
Стали известны составы на матч Австралия – Дания. "Красно-белым" нужно обязательно побеждать, чтобы выйти из группы. Австралии достаточно сыграть вничью, учитывая, что Франция не уступит Тунису.
Решающая встреча грпуппы D стартует в 17:00.
Состав Австралии:
- Бехич А.
- Гудвин К.
- Дегенек М.
- Дюк М.
- Ирвин Дж.
- Леки М.
- Макгри Р.
- Муй А.
- Райан М. (В) (К)
- Роулс К.
- Суттар Г.
Состав Дании:
- Андерсен Й.
- Бретвейт М.
- Эриксен К.(К)
- Йенсен М.
- Кристенсен А.
- Кристенсен Р.
- Линдстрем Е.
- Мехле Й.
- Сков Ольсен А.
- Хойбьерг П.
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