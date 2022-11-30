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Фавориту нужно обязательно побеждать. Составы на игру Австралия – Дания

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Австралия опережает Данию на 2 очка

Фавориту нужно обязательно побеждать. Составы на игру Австралия – Дания

Фото: twitter.com/DBUfodbold

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Стали известны составы на матч Австралия – Дания. "Красно-белым" нужно обязательно побеждать, чтобы выйти из группы. Австралии достаточно сыграть вничью, учитывая, что Франция не уступит Тунису.

Решающая встреча грпуппы D стартует в 17:00.

Состав Австралии:

  • Бехич А.
  • Гудвин К.
  • Дегенек М.
  • Дюк М.
  • Ирвин Дж.
  • Леки М.
  • Макгри Р.
  • Муй А.
  • Райан М. (В) (К)
  • Роулс К.
  • Суттар Г.

Состав Дании:

  • Андерсен Й.
  • Бретвейт М.
  • Эриксен К.(К)
  • Йенсен М.
  • Кристенсен А.
  • Кристенсен Р.
  • Линдстрем Е.
  • Мехле Й.
  • Сков Ольсен А.
  • Хойбьерг П.

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В статье: Австралия Дания Чемпионат мира 2022
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