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Дешам дает отдохнуть лидерам. Стартовые составы на матч Тунис - Франция

Чемпионат мира FIFA
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Стартовые составы команд

Дешам дает отдохнуть лидерам. Стартовые составы на матч Тунис - Франция

фото из свободных источников

Новина українською

Сегодня, 30 ноября, в 21:00, состоятся матчи 3-го, заключительного тура группового раунда группы C ЧМ-2022.

В одном из них сыграют Тунис и Франция, и уже известны стартовые составы команд на поединок.

Стартовый состав сборной Туниса: Дамен, Тальби, Мэриах, Гандри, Маалул, Лаидуни, Скири, Кешрида, Хазри, Бен Слиман, Бен Ромдан

Стартовый состав сборной Франции: Манданда, Фофана, Конате, Дисаси, Варан, Чуамэни, Гендузи, Камавинга, Верету, Коман, Коло Муани

Напомним, что матч начнется в 17:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

В параллельном поединке сыграют Дания и Австралия.

Ну и отметим, что Франция после двух туров лидирует в группе с 6 очками. У Австралии 3 балла, у Туниса и Дании – по 1.

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В статье: Франция Тунис
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