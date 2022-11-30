Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дешам дает отдохнуть лидерам. Стартовые составы на матч Тунис - Франция
Стартовые составы команд
фото из свободных источников
Сегодня, 30 ноября, в 21:00, состоятся матчи 3-го, заключительного тура группового раунда группы C
В одном из них сыграют Тунис и Франция, и уже известны стартовые составы команд на поединок.
Стартовый состав сборной Туниса: Дамен, Тальби, Мэриах, Гандри, Маалул, Лаидуни, Скири, Кешрида, Хазри, Бен Слиман, Бен Ромдан
Стартовый состав сборной Франции: Манданда, Фофана, Конате, Дисаси, Варан, Чуамэни, Гендузи, Камавинга, Верету, Коман, Коло Муани
Напомним, что матч начнется в 17:00, а UA-Футбол проведет
В параллельном поединке сыграют Дания и Австралия.
Ну и отметим, что Франция после двух туров лидирует в группе с 6 очками. У Австралии 3 балла, у Туниса и Дании – по 1.
Популярное сейчас
- СМИ: Роналду перейдет в клуб из Саудовской Аравии - названа зарплата португальца
- Стал известен характер травмы Пулишича
- Фанат, выбежавший на поле в матче ЧМ с призывом спасти Украину, объяснил свой поступок
- Иран требует отстранить сборную США на 10 матчей за скандальное фото с флагом
- Красотка дня. Сексуальная хорватская супермодель испытывает на прочность законы Катара. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная подруга Жоау Фелиша, из-за которой футболист вляпался в скандал. ФОТО
Новости по теме
- 00:23 Зарубежные Конкурс прогнозов UA-Футбол и VBET. Спрогнозируйте результаты четырех матчей среды до 17:00
- 23:17 Зарубежные Англия и США сыграют в плей-офф, Уэльс и Иран завершают ЧМ. Расписание и результаты ЧМ-2022
- 23:17 Прогнозы на футбол Без права на ошибку. Австралия – Дания. Прогноз матча ЧМ на 30.11.2022