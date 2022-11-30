 Как сложилась судьба игроков Динамо Киев после полуфинала Кубка УЕФА 2009 года – Видео ᐉ UA-Футбол
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Как сложилась судьба игроков Динамо Киев после полуфинала Кубка УЕФА 2009 года – Видео

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Новое видео от Кости Фолстена

Как сложилась судьба игроков Динамо Киев после полуфинала Кубка УЕФА 2009 года – Видео

Фото из открытых источников

Новина українською

В сезоне 2008/2009 киевское "Динамо" имело самое успешное выступление в еврокубках в 21 веке! Команда Юрия Семина досталась полуфиналу Кубка УЕФА, чем очень приятно поразила болельщиков.

Да, матчи с "Шахтером" имели несчастливую для киевлян розвязку – горняки их прошли, а в финале одолели бременский "Вердер" и завоевали желанный трофей. Однако это отнюдь не умаляет заслуг "бело-синих". В своем новом видео Костя Фолстен как раз рассказывает о сложившихся карьерах и судьбах футболистов "Динамо", которые играли в полуфинале Кубка УЕФА. Приятного просмотра!

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В статье: Динамо (Киев) Фолстен
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