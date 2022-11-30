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Главный тренер Ирана объявил об уходе из сборной
Причину ухода специалист пока не объяснил
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер Ирана Карлуш Кейруш объявил об уходе из национальной команды. Он работал со сборной с 7-го сентября.
"Парни и дорогие друзья! В футболе нет такого понятия, как моральные победы, но и нет ничего постыдного, когда ты не достигаешь своей мечты, поскольку ты сделал все возможное, показав желание и менталитет победителя.
Я горжусь вами, вы были великолепны на поле и за его пределами.
Для меня было честью и привилегией быть частью этой футбольной семьи. Я верю, что вы заслуживаете уважения. Желаю вам всем счастья, мира, успехов и здоровья. Спасибо", – написал Кейруш.
Иран не вышел из группы на чемпионате мира. Сборная набрала 3 очка с Англией, США и Уэльсом. Едиственная победа была добыта против "драконов" во втором туре (2:0).
Ранее Кейруш уже проработал в Иране 8 лет – с 2011 по 2019-й.
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