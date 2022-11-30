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Главный тренер Ирана объявил об уходе из сборной

Чемпионат мира FIFA
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Причину ухода специалист пока не объяснил

Главный тренер Ирана объявил об уходе из сборной

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер Ирана Карлуш Кейруш объявил об уходе из национальной команды. Он работал со сборной с 7-го сентября.

"Парни и дорогие друзья! В футболе нет такого понятия, как моральные победы, но и нет ничего постыдного, когда ты не достигаешь своей мечты, поскольку ты сделал все возможное, показав желание и менталитет победителя.

Я горжусь вами, вы были великолепны на поле и за его пределами.

Для меня было честью и привилегией быть частью этой футбольной семьи. Я верю, что вы заслуживаете уважения. Желаю вам всем счастья, мира, успехов и здоровья. Спасибо", – написал Кейруш.

Иран не вышел из группы на чемпионате мира. Сборная набрала 3 очка с Англией, США и Уэльсом. Едиственная победа была добыта против "драконов" во втором туре (2:0).

Ранее Кейруш уже проработал в Иране 8 лет – с 2011 по 2019-й.

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В статье: Иран Карлуш Кейруш Чемпионат мира 2022
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Комментарии (1)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
30.11.2022 в 18:02
Правильно, беги прямо со стадиона, пока не расстреляли за поражение.)
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