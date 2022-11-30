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ФИФА хочет ввести серии пенальти на групповом этапе ЧМ с 2026-го года
Они будут необходимы, чтобы минимизировать возможность договорных матчей
Фото: Sky Sports / Автор – неизвестен
Чемпионат мира в Катаре последний в своем роде. На следующем мундиале будет 48 команд, что создает большое количество проблем, которые необходимо решить.
На чемпионате мира 2026 будет 16 групп по 3 команды, что увеличивает вероятность возвращения договорных матчей на главный футбольный турнир.
Дело в том, что из гурппы будут выходить первые две команды, а за счет меньшего количества игр и соперников, результаты станут плотнее. Это провоцирует ситуацию, когда в последнем туре команды могут играть благоприятный для обеих результат.
Чтобы этого избежать, ФИФА планирует ввести серии пенальт. Команда, победившая в 11-метровых, получит бонусные очки.
Рассматривается возможность проводить серии пенальти перед матчами. Это ещё больше усложнит возможность проведения договорных матчей.
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