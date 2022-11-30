 ФИФА хочет ввести серии пенальти на групповом этапе ЧМ с 2026-го года ᐉ UA-Футбол
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ФИФА хочет ввести серии пенальти на групповом этапе ЧМ с 2026-го года

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Они будут необходимы, чтобы минимизировать возможность договорных матчей

ФИФА хочет ввести серии пенальти на групповом этапе ЧМ с 2026-го года

Фото: Sky Sports / Автор – неизвестен

Новина українською

Чемпионат мира в Катаре последний в своем роде. На следующем мундиале будет 48 команд, что создает большое количество проблем, которые необходимо решить.

На чемпионате мира 2026 будет 16 групп по 3 команды, что увеличивает вероятность возвращения договорных матчей на главный футбольный турнир.

Дело в том, что из гурппы будут выходить первые две команды, а за счет меньшего количества игр и соперников, результаты станут плотнее. Это провоцирует ситуацию, когда в последнем туре команды могут играть благоприятный для обеих результат.

Чтобы этого избежать, ФИФА планирует ввести серии пенальт. Команда, победившая в 11-метровых, получит бонусные очки.

Рассматривается возможность проводить серии пенальти перед матчами. Это ещё больше усложнит возможность проведения договорных матчей.

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В статье: ФИФА Чемпионат мира 2022
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Источник:
as.com

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Комментарии (2)
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kravaserega (Kyiv)
30.11.2022 в 18:56
Якась х#йня на постном маслі зробіть щоб тільки перше місце виходило та й усе
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янковский ян (Запорожье)
30.11.2022 в 18:51
Согласен. Нужно что то делать так как с такими маленькими группами договорняк вполне возможны.
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