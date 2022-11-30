Луис Энрике: Когда я был в Барсе, Месси бегал вдвое меньше остальных и забивал по три мяча

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике ответил на вопрос, нужны ли выходные футболистам в разгар ЧМ-2022 , а также рассказал, нужно ли много бегать его игрокам для достижения результата.

"Выходные для футболистов? Это нормально. Они не марсиане, а люди. Всем нам нужны выходные, и тренерам тоже. Это не варварство — иметь выходной во время соревнования. Я понимаю это как нечто совсем другое. Важно иметь свободу в оценке того, что нужно игроку. Если мы продолжим участие в турнире, у нас будет ещё один выходной.

Много ли бегают мои футболисты? Для меня это не самое важное. Когда я был в "Барсе", Месси бегал вдвое меньше остальных и забивал по три мяча. Я зацикливаюсь на других вещах. Теперь начинается новая реальность турнира. Мы увлечены чемпионатом мира, потому что мы будем играть по принципу "всё или ничего" в течение 90 минут", — сказал Луис Энрике.