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Луис Энрике: Когда я был в Барсе, Месси бегал вдвое меньше остальных и забивал по три мяча

Чемпионат мира FIFA
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Для тренера сборной Испании физика - не главное

Луис Энрике: Когда я был в Барсе, Месси бегал вдвое меньше остальных и забивал по три мяча

Фото: twitter.com/SEFutbol

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Главный тренер сборной Испании Луис Энрике ответил на вопрос, нужны ли выходные футболистам в разгар ЧМ-2022, а также рассказал, нужно ли много бегать его игрокам для достижения результата.

"Выходные для футболистов? Это нормально. Они не марсиане, а люди. Всем нам нужны выходные, и тренерам тоже. Это не варварство — иметь выходной во время соревнования. Я понимаю это как нечто совсем другое. Важно иметь свободу в оценке того, что нужно игроку. Если мы продолжим участие в турнире, у нас будет ещё один выходной.

Много ли бегают мои футболисты? Для меня это не самое важное. Когда я был в "Барсе", Месси бегал вдвое меньше остальных и забивал по три мяча. Я зацикливаюсь на других вещах. Теперь начинается новая реальность турнира. Мы увлечены чемпионатом мира, потому что мы будем играть по принципу "всё или ничего" в течение 90 минут", — сказал Луис Энрике.

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В статье: Лионель Месси Испания Луис Энрике
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Источник:
sport.es

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