Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Луис Энрике: Когда я был в Барсе, Месси бегал вдвое меньше остальных и забивал по три мяча
Для тренера сборной Испании физика - не главное
Фото: twitter.com/SEFutbol
Главный тренер сборной Испании Луис Энрике ответил на вопрос, нужны ли выходные футболистам в разгар
"Выходные для футболистов? Это нормально. Они не марсиане, а люди. Всем нам нужны выходные, и тренерам тоже. Это не варварство — иметь выходной во время соревнования. Я понимаю это как нечто совсем другое. Важно иметь свободу в оценке того, что нужно игроку. Если мы продолжим участие в турнире, у нас будет ещё один выходной.
Много ли бегают мои футболисты? Для меня это не самое важное. Когда я был в "Барсе", Месси бегал вдвое меньше остальных и забивал по три мяча. Я зацикливаюсь на других вещах. Теперь начинается новая реальность турнира. Мы увлечены чемпионатом мира, потому что мы будем играть по принципу "всё или ничего" в течение 90 минут", — сказал Луис Энрике.
Популярное сейчас
- Австралия сенсационно выходит в плей-офф, Дания шокирует последним местом. Расписание и результаты ЧМ-2022
- УПЛ. Динамо - Металлист 3:0. Исправление ошибок
- Глава Еврокомиссии назвала страшную цифру потерь ВСУ в войне с Россией
- Красотка дня. Эпатажная девушка защитника Милана и сборной Франции. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная хорватская супермодель испытывает на прочность законы Катара. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная подруга Жоау Фелиша, из-за которой футболист вляпался в скандал. ФОТО
Новости по теме
- 11:52 Зарубежные Неевропейский и некачественный. Итоги первых девяти дней Чемпионата Мира-2022
- 06:30 Украинские Мудрик заинтересовал Ньюкасл, Месси и ван Дейк едут на ЧМ. Главные новости за 11 ноября
- 11:00 Зарубежные Энрике, де Бур и молодой Хави. Какой была последняя Барселона, которая не вышла в плей-офф ЛЧ