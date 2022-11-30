 Леки качает защитников и Австралия выходит вперед. На даный момент Дания и Тунис без плей-офф ᐉ UA-Футбол
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Леки качает защитников и Австралия выходит вперед. На даный момент Дания и Тунис без плей-офф

Чемпионат мира FIFA
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Идеальная контратака

Леки качает защитников и Австралия выходит вперед. На даный момент Дания и Тунис без плей-офф

Фото: Getty Images

Новина українською

Австралия выбегает в контратаку и забивает важнейший мяч. Теперь Дании нужно забивать дважды, чтобы выйти из группы.

60' Мэтью Леки – 1:0.

Австралия может выйти в плей-офф впервые с 2006-го года.

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В статье: Австралия Дания Чемпионат мира 2022
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