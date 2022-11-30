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Леки качает защитников и Австралия выходит вперед. На даный момент Дания и Тунис без плей-офф
Идеальная контратака
Фото: Getty Images
Австралия выбегает в контратаку и забивает важнейший мяч. Теперь Дании нужно забивать дважды, чтобы выйти из группы.
60' Мэтью Леки – 1:0.
Австралия может выйти в плей-офф впервые с 2006-го года.
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