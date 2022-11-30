 ЧМ. Австралия – Дания 1:0. Верните мой 2006-й ᐉ UA-Футбол
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ЧМ. Австралия – Дания 1:0. Верните мой 2006-й

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(1 голосов)

Соккеруз впервые с ЧМ-2006 пробились в плей-офф

ЧМ. Австралия – Дания 1:0. Верните мой 2006-й

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Володимир Зуєв Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат мира. Групповой этап

Группа D, третий тур

Эль-Вакра, стадион Эль-Джануб

Австралия – Дания 1:0

Гол: Леки 60

Австралия: Райан – Дегенек, Суттар, Роулс, Бехич – Леки, Муй, Ирвин, Гудвин (Баккус, 46) – Макгри (Райт, 74), Дюк (Макларен, 82)

Дания: Шмейхель – Р. Кристенсен (Ба, 46), Й. Андерсен, А. Кристенсен, Меле (Корнелиус, 70) – Йенсен (Дамсгор, 59), Хейбьерг, Эриксен – Сков Ольсен (Роберт Сков, 69), Линдстрём – Брэйтуэйт (Дольберг, 59)

Предупреждения: Бехич 4, Дегенек 57 – Роберт Сков 75

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В статье: Австралия Дания
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Комментарии (1)
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янковский ян (Запорожье)
30.11.2022 в 19:03
Супер чемпионат. Столько неожиданных результатов. Вот за это и нужно любить футбол
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