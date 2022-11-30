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ЧМ. Австралия – Дания 1:0. Верните мой 2006-й
Соккеруз впервые с ЧМ-2006 пробились в плей-офф
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат мира. Групповой этап
Группа D, третий тур
Эль-Вакра, стадион Эль-Джануб
Австралия – Дания 1:0
Гол: Леки 60
Австралия: Райан – Дегенек, Суттар, Роулс, Бехич – Леки, Муй, Ирвин, Гудвин (Баккус, 46) – Макгри (Райт, 74), Дюк (Макларен, 82)
Дания: Шмейхель – Р. Кристенсен (Ба, 46), Й. Андерсен, А. Кристенсен, Меле (Корнелиус, 70) – Йенсен (Дамсгор, 59), Хейбьерг, Эриксен – Сков Ольсен (Роберт Сков, 69), Линдстрём – Брэйтуэйт (Дольберг, 59)
Предупреждения: Бехич 4, Дегенек 57 – Роберт Сков 75
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