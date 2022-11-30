А правильно ли решил судья? Франция забила Тунису, но рефери усмотрел офсайд - ФОТО

В матче 3-го тура группы C ЧМ-2022 второй состав сборной Франции сыграл с Тунисом.

Чемпионы мира были не очень мотивированы и пропустили в середине второго тайма.

Впрочем, после того как Дешам выпустил на замены нескольких лидеров команды, французы оживились и стали поддавливать.

И даже забили уже в компенсированное время, сравняв счет. Впрочем, новозеландский судья Мэтью Конгер после просмотра ВАР гол отменил.

Интересно, что в этой ситуации прерывал пас защитник Туниса, однако при этом Гризманн находился в офсайде. Однако после этого Антуан успел выйти из положения вне игры, получил мяч и отправил его в ворота.