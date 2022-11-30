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А правильно ли решил судья? Франция забила Тунису, но рефери усмотрел офсайд - ФОТО
Впрочем, это решение так и не помогло Тунису пробиться в плей-офф
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В матче 3-го тура группы C
Чемпионы мира были не очень мотивированы и пропустили в середине второго тайма.
Впрочем, после того как Дешам выпустил на замены нескольких лидеров команды, французы оживились и стали поддавливать.
И даже забили уже в компенсированное время, сравняв счет. Впрочем, новозеландский судья Мэтью Конгер после просмотра ВАР гол отменил.
Интересно, что в этой ситуации прерывал пас защитник Туниса, однако при этом Гризманн находился в офсайде. Однако после этого Антуан успел выйти из положения вне игры, получил мяч и отправил его в ворота.
1:0, Тунис все-таки победил, но это все равно не помогло команде пробиться в плей-офф. В параллельном матче
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