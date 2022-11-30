 А правильно ли решил судья? Франция забила Тунису, но рефери усмотрел офсайд - ФОТО ᐉ UA-Футбол
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А правильно ли решил судья? Франция забила Тунису, но рефери усмотрел офсайд - ФОТО

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Впрочем, это решение так и не помогло Тунису пробиться в плей-офф

А правильно ли решил судья? Франция забила Тунису, но рефери усмотрел офсайд - ФОТО

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Новина українською

В матче 3-го тура группы C ЧМ-2022 второй состав сборной Франции сыграл с Тунисом.

Чемпионы мира были не очень мотивированы и пропустили в середине второго тайма.

Впрочем, после того как Дешам выпустил на замены нескольких лидеров команды, французы оживились и стали поддавливать.

И даже забили уже в компенсированное время, сравняв счет. Впрочем, новозеландский судья Мэтью Конгер после просмотра ВАР гол отменил.

Интересно, что в этой ситуации прерывал пас защитник Туниса, однако при этом Гризманн находился в офсайде. Однако после этого Антуан успел выйти из положения вне игры, получил мяч и отправил его в ворота.

1:0, Тунис все-таки победил, но это все равно не помогло команде пробиться в плей-офф. В параллельном матче Австралия минимально обыграла Данию (1:0) и вместе с французами отправилась в 1/8 финала турнира.

А правильно ли решил судья? Франция забила Тунису, но рефери усмотрел офсайд - ФОТО - изображение 1
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В статье: Франция Тунис
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Комментарии (10)
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Prideman (Lviv)
30.11.2022 в 21:04
М'яч до Грізмана потрапив не після передачі партнера, а внаслідок невдалого виносу захисника Тунісу, тому який там офсайд? Як на мене гол чистий.
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0
0
adey (Korosten)
30.11.2022 в 20:44
гравець захисту свідомо грає м'яч. і це не "сейв". за правилами гри у футбол такий офсайд не фіксується.
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+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
30.11.2022 в 20:24
по логике, офсайд фиксируется в момент передачи своего игрока. если атакующий игрок в этот момент был вне игры, то касание игрока команды соперника не должно влиять на отмену офсайда. иначе в таком случае можно всегда кому-то стоять у штрафной соперника и ждать "касательного паса"/"свояка" (по-бильярдному) - а вдруг получится?))
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0
0
kalan-86 (Анкара)
30.11.2022 в 19:30
Йому передачу віддав гравець команди суперника, яка різниця де він взагалі знаходився в момент подачі у карний майданчик? Тупе правило.
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+3
0
филанкрот (donetsk)
30.11.2022 в 19:39
на фото пас віддає Француз,ти помиляєшся
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0
-1
avatar
Bush_Dima (Чернігів)
30.11.2022 в 20:05
Він має на увазі вже наступний пас. Як на мене, то цей момент портрібно було трактувати як "пасивний офсайд" Схоже, що суддя VAR теж засумнівався, оскільки запросив головного рефа до перегляду. Цікавий момент.
+1
0
Термит (Київ)
30.11.2022 в 20:07
kalan-86 все пише вірно. Пропоную передивитися епізод - все стане зрозуміло. Це вже другий супереливий момент з офсайдом на цьому ЧС. Перший - з голом Еквадора Катару на 6й хвилині. Там взагалі на стоп-кадрі показували гравця, який віддавав пас, а не того який приймав і забивав гол.
0
0
Prideman (Lviv)
30.11.2022 в 21:05
М'яч потрапив до Грізмана не після пасу партнера, а після гри головою захисника Тунісу...про який офсайд може бути мова?
0
0
Caballero (DC)
30.11.2022 в 19:29
Т.е., судья не признаёт термин "пассивное положение" при вне игры. Заставь дебила Богу молится так он лоб разобьёт.
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+2
0
Caballero (DC)
30.11.2022 в 19:28
Такое "вне игры" это профанация и депопуляризация футбола.
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+3
0

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