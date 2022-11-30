 Мартинес о конфликтах в сборной Бельгии: Я не знаю кто это придумывает, вместо того, чтобы поддержать команду. Гений ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Мартинес о конфликтах в сборной Бельгии: Я не знаю кто это придумывает, вместо того, чтобы поддержать команду. Гений
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мартинес о конфликтах в сборной Бельгии: Я не знаю кто это придумывает, вместо того, чтобы поддержать команду. Гений

Чемпионат мира FIFA
Обновлено
(1 голосов)

Специалист явно зол на журналистов

Мартинес о конфликтах в сборной Бельгии: Я не знаю кто это придумывает, вместо того, чтобы поддержать команду. Гений

Фото: twitter.com/BelRedDevils

Новина українською

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес прокомментировал слухи о конфликтах в раздевалке национальной команды. Специалист резко выссказался по поводу журналистов, подхвативших эту тему в такой сложный момент.

"Некоторые издания любят хвататься за фэйковые и негативные новости вместо того, чтобы поддерживать самую талантливую команду в истории бельгийского футбола.

Я не знаю, кто это придумывает, кто это распространяет. Но этот человек забил автогол в ворота Бельгии вместо того, чтобы поддержать ее. Гений.

Впрочем, нас внешний шум не должен сильно волновать. Мы приехали в Катар для того, чтобы достичь своей цели. Надеюсь, настоящие фанаты смогут насладиться этим", – сказал Мартинес.

Ранее сообщалось, что в раздевалке сборной напряженная атмосфера, а после поражения от Марокко игроки чуть ли не подрались.

Позже Азар опроверг слухи о драке с Яном Вертонгеном: "Я бы не стал драться с Яном, он выше меня", – отшутился капитан "дьяволов".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бельгия Роберто Мартинес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде