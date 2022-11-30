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Мартинес о конфликтах в сборной Бельгии: Я не знаю кто это придумывает, вместо того, чтобы поддержать команду. Гений
Специалист явно зол на журналистов
Фото: twitter.com/BelRedDevils
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес прокомментировал слухи о конфликтах в раздевалке национальной команды. Специалист резко выссказался по поводу журналистов, подхвативших эту тему в такой сложный момент.
"Некоторые издания любят хвататься за фэйковые и негативные новости вместо того, чтобы поддерживать самую талантливую команду в истории бельгийского футбола.
Я не знаю, кто это придумывает, кто это распространяет. Но этот человек забил автогол в ворота Бельгии вместо того, чтобы поддержать ее. Гений.
Впрочем, нас внешний шум не должен сильно волновать. Мы приехали в Катар для того, чтобы достичь своей цели. Надеюсь, настоящие фанаты смогут насладиться этим", – сказал Мартинес.
Ранее сообщалось, что в раздевалке сборной напряженная атмосфера, а после поражения от Марокко игроки чуть ли не подрались.
Позже Азар опроверг слухи о драке с Яном Вертонгеном: "Я бы не стал драться с Яном, он выше меня", – отшутился капитан "дьяволов".
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