Камавинга поставил рекорд Франции по выигранным дуэлям в одной встрече ЧМ в матче с Тунисом

Франция уступила Тунису (0:1) в заключительном туре группового этапа чемпионата мира. Поражение не помешало игроку Les Bleus поставить рекорд.

Хавбек "Реала" Эдуардо Камавинга выиграл 18 дуэлей в матче.

Больше него не выигрывал ни один игрок сборной Франции в матче чемпионата мира с 1966 года (начало сбора подобной статистики).

