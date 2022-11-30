Лионель Месси не реализует спорный пенальти. Щенсны отбил второй 11-метровый в трех матчах

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси не забивает пенальти в решающем матче за выход в плей-офф.

Сам сфолил Войцех, ударив Месси по лицу и не коснувшись мяча после подачи Аргентины. Поляк не дрогнул на ленточке и потянул пенальти.

38' Лионель Месси – незабитый пенальти.

Это 5 незабитый пенальти для Лионеля Месси в карьере за сборную Аргентины.