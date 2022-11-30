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Лионель Месси не реализует спорный пенальти. Щенсны отбил второй 11-метровый в трех матчах
26 отбитых из 87 пенальти в карьере
Фото: Getty Images
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси не забивает пенальти в решающем матче за выход в плей-офф.
Сам сфолил Войцех, ударив Месси по лицу и не коснувшись мяча после подачи Аргентины. Поляк не дрогнул на ленточке и потянул пенальти.
38' Лионель Месси – незабитый пенальти.
Это 5 незабитый пенальти для Лионеля Месси в карьере за сборную Аргентины.
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Комментарии (5)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
30.11.2022 в 23:02
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Скажений Заєць (Вінниця)
30.11.2022 в 22:40
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брэк (Светловодск)
30.11.2022 в 21:48
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филанкрот (donetsk)
30.11.2022 в 22:12
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TIRAN (Донецк (Украина!))
30.11.2022 в 23:02
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