 Лионель Месси не реализует спорный пенальти. Щенсны отбил второй 11-метровый в трех матчах ᐉ UA-Футбол
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Лионель Месси не реализует спорный пенальти. Щенсны отбил второй 11-метровый в трех матчах

Чемпионат мира FIFA
Обновлено
(2 голосов)

26 отбитых из 87 пенальти в карьере

Лионель Месси не реализует спорный пенальти. Щенсны отбил второй 11-метровый в трех матчах

Фото: Getty Images

Новина українською

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси не забивает пенальти в решающем матче за выход в плей-офф.

Сам сфолил Войцех, ударив Месси по лицу и не коснувшись мяча после подачи Аргентины. Поляк не дрогнул на ленточке и потянул пенальти.

38' Лионель Месси – незабитый пенальти.

Это 5 незабитый пенальти для Лионеля Месси в карьере за сборную Аргентины.

Лионель Месси не реализует спорный пенальти. Щенсны отбил второй 11-метровый в трех матчах - изображение 1

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В статье: Аргентина Польша Чемпионат мира 2022
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Комментарии (5)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
30.11.2022 в 23:02
когда увидел этот пеналь, сказал, что не забьёт!
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0
0
Скажений Заєць (Вінниця)
30.11.2022 в 22:40
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+1
0
брэк (Светловодск)
30.11.2022 в 21:48
лівий пеналь- тягнуть гнома з аргентиною не здивуюсь якщо ще таких 3 поставлять
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+2
0
филанкрот (donetsk)
30.11.2022 в 22:12
таки забили
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
30.11.2022 в 23:02
арги задавили пшеков ПОЛНОСТЬЮ! это факт
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0
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