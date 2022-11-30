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Месси не забил 11 из 41 пенальти. Он стал только вторым, кто не реализовал два пенальти на ЧМ
Что произошло?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Аргентинский нападающий Лионель Месси не смог забить пенальти в ворота Войцеха Щенсного в матче ЧМ-2022 против Польши и ухудшил свою и без того безутешную статистику 11-метровых.
Для Месси этот пенальти стал уже вторым из трех в финальных частях ЧМ (без учета серий пенальти), который не форвард. До этого он не забивал на ЧМ-2018.
Ранее только один игрок не реализовывал два пенальти в карьере на Мундиалях. Первопроходцем стал Асамоа Гьян, на счету которого по одному нереализованному пенальти на ЧМ 2006 и 2010.
Отметим, что для Месси это одиннадцатый нереализованный 11-метровый из 41-го последнего. То есть приблизительно 27 процентов незабитых.
Также следует добавить, что польский голкипер Войцех Щенсный отразил 14 пенальти из 39 последних. То есть приблизительно 35 процентов.
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