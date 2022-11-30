 Месси не забил 11 из 41 пенальти. Он стал только вторым, кто не реализовал два пенальти на ЧМ ᐉ UA-Футбол
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Месси не забил 11 из 41 пенальти. Он стал только вторым, кто не реализовал два пенальти на ЧМ

Чемпионат мира FIFA
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Месси не забил 11 из 41 пенальти. Он стал только вторым, кто не реализовал два пенальти на ЧМ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Аргентинский нападающий Лионель Месси не смог забить пенальти в ворота Войцеха Щенсного в матче ЧМ-2022 против Польши и ухудшил свою и без того безутешную статистику 11-метровых.

Для Месси этот пенальти стал уже вторым из трех в финальных частях ЧМ (без учета серий пенальти), который не форвард. До этого он не забивал на ЧМ-2018.

Ранее только один игрок не реализовывал два пенальти в карьере на Мундиалях. Первопроходцем стал Асамоа Гьян, на счету которого по одному нереализованному пенальти на ЧМ 2006 и 2010.

Отметим, что для Месси это одиннадцатый нереализованный 11-метровый из 41-го последнего. То есть приблизительно 27 процентов незабитых.

Также следует добавить, что польский голкипер Войцех Щенсный отразил 14 пенальти из 39 последних. То есть приблизительно 35 процентов.

Следите за матчем Польша – Аргентина здесь.

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В статье: Лионель Месси Войцех Щенсны
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