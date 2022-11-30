Месси не забил 14 из последних 39 пенальти. Он стал только вторым, кто не реализовал два пенальти на ЧМ

Аргентинский нападающий Лионель Месси не смог забить пенальти в ворота Войцеха Щенсного в матче ЧМ-2022 против Польши и ухудшил свою и без того безутешную статистику 11-метровых.

Для Месси этот пенальти стал уже вторым из трех в финальных частях ЧМ (без учета серий пенальти), который не форвард. До этого он не забивал на ЧМ-2018.

Ранее только один игрок не реализовывал два пенальти в карьере на Мундиалях. Первопроходцем стал Асамоа Гьян, на счету которого по одному нереализованному пенальти на ЧМ 2006 и 2010.

Также стоит добавить, что этот 11-метровый стал для Месси уже четырнадцатым из 39 последних, который он не забил.