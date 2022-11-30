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Аргентина забивает на 1 минуте второго тайма. Польше нужно отыгрываться
Только вышли из раздевалки
Фото: Getty Images
Аргентина сразу после выхода на второй тайм забивает гол. Маккалистер открывается под прострел и забивает бильярдным ударом.
46' Алексис Макаллистер – 0:1.
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