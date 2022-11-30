 Аргентина забивает на 1 минуте второго тайма. Польше нужно отыгрываться ᐉ UA-Футбол
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Аргентина забивает на 1 минуте второго тайма. Польше нужно отыгрываться

Чемпионат мира FIFA
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Только вышли из раздевалки

Аргентина забивает на 1 минуте второго тайма. Польше нужно отыгрываться

Фото: Getty Images

Новина українською

Аргентина сразу после выхода на второй тайм забивает гол. Маккалистер открывается под прострел и забивает бильярдным ударом.

46' Алексис Макаллистер – 0:1.

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В статье: Аргентина Польша Чемпионат мира 2022
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