 Аргентина сыграет с Австралией, а Польша – с Францией. Пары 1/8 чемпионата мира ᐉ UA-Футбол
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Аргентина сыграет с Австралией, а Польша – с Францией. Пары 1/8 чемпионата мира

Чемпионат мира FIFA
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(1 голосов)

Приятные для Albiceleste итоги

Аргентина сыграет с Австралией, а Польша – с Францией. Пары 1/8 чемпионата мира

Фото: twitter.com/FIFAWorldCup

Новина українською

Сборная Аргентины обыграла Польшу (2:0) в заключительном туре группы С. Обе команды вышли в плей-офф и сыграют с победителями группы D.

Впереди два игровых дня и 4 группы. 2-го декабря будут известны все участники плей-офф, а уже 3-го свой матч сыграют Нидерланды с США.

Сетка турнира выглядит следующим образом:

  • Нидерланды – США
  • Аргентина – Австралия
  • E1 – F2
  • G1 – H2
  • Англия – Сенегал
  • Франция – Польша
  • F1 – E2
  • H1 – G2
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В статье: Австралия Аргентина Франция Польша
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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
30.11.2022 в 23:55
Тобто США натянуть сирний коржик)
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