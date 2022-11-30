Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Аргентина сыграет с Австралией, а Польша – с Францией. Пары 1/8 чемпионата мира
Приятные для Albiceleste итоги
Фото: twitter.com/FIFAWorldCup
Сборная Аргентины обыграла Польшу (2:0) в заключительном туре группы С. Обе команды вышли в плей-офф и сыграют с победителями группы D.
Впереди два игровых дня и 4 группы. 2-го декабря будут известны все участники плей-офф, а уже 3-го свой матч сыграют Нидерланды с США.
Сетка турнира выглядит следующим образом:
- Нидерланды – США
- Аргентина – Австралия
- E1 – F2
- G1 – H2
- Англия – Сенегал
- Франция – Польша
- F1 – E2
- H1 – G2
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
30.11.2022 в 23:55
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