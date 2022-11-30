Сборная Аргентины обыграла Польшу (2:0) в заключительном туре группы С. Обе команды вышли в плей-офф и сыграют с победителями группы D.

Впереди два игровых дня и 4 группы. 2-го декабря будут известны все участники плей-офф, а уже 3-го свой матч сыграют Нидерланды с США.

Сетка турнира выглядит следующим образом: