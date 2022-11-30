Япония - Испания. Где и когда смотреть решающий для Самураев матч чемпионата мира

Испания подошла к последнему туру в статусе лидера группы. Для выхода в плей-офф ей нужно просто не проиграть - и дело в шляпе. В то же время перед Японией стоит задача совсем другой сложности.

Победить топ-сборную на ЧМ - это всегда подвиг, а тут еще и испанцы на хорошем ходу. Впрочем, у "Синих самураев" достаточно быстрых, резких игроков, которые качественно убегают в контратаки. В 1-м туре они уже били в таком ключе Германию (2:1), и в этом их шанс. Агрессивно атаковать мяч, а при перехватах моментально выбегать вперед - только так можно побеждать команду Луиса Энрике.

Удастся ли это смелой, но не высококлассной Японии - узнаем в четверг , 1 декабря , на MEGOGO Футбол 1 . Начало матча Япония - Испания в 21:00 .

Также встречу покажут сайт Суспільне Спорт и региональные филиалы канала (Суспільне Київ, Суспільне Чернівці и тд).

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, вы можете следить за перипетиями игры Япония - Испания с помощью текстовой онлайн-трансляции на UA-Футбол>>>

В других странах матч в прямом эфире покажут: