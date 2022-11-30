 Япония – Испания: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 1.12.2022 ⋊ Чемпионат мира на UA-Футбол ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Япония - Испания. Где и когда смотреть решающий для Самураев матч чемпионата мира
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Япония - Испания. Где и когда смотреть решающий для Самураев матч чемпионата мира

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

На кону выход из группы

Япония - Испания. Где и когда смотреть решающий для Самураев матч чемпионата мира

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Christopher Lee

Новина українською

Испания подошла к последнему туру в статусе лидера группы. Для выхода в плей-офф ей нужно просто не проиграть - и дело в шляпе. В то же время перед Японией стоит задача совсем другой сложности.

Победить топ-сборную на ЧМ - это всегда подвиг, а тут еще и испанцы на хорошем ходу. Впрочем, у "Синих самураев" достаточно быстрых, резких игроков, которые качественно убегают в контратаки. В 1-м туре они уже били в таком ключе Германию (2:1), и в этом их шанс. Агрессивно атаковать мяч, а при перехватах моментально выбегать вперед - только так можно побеждать команду Луиса Энрике.

Удастся ли это смелой, но не высококлассной Японии - узнаем в четверг, 1 декабря, на MEGOGO Футбол 1. Начало матча Япония - Испания в 21:00.

Также встречу покажут сайт Суспільне Спорт и региональные филиалы канала (Суспільне Київ, Суспільне Чернівці и тд).

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, вы можете следить за перипетиями игры Япония - Испания с помощью текстовой онлайн-трансляции на UA-Футбол>>>

В других странах матч в прямом эфире покажут:

  • Австралия - SBS
  • Канада - RDS, CTV, TSN2
  • Чехия - ČT Sport
  • Франция - TF1, Molotov, Free, beIN Sports 1
  • Германия - Das Erste, Servus TV, Magenta Sport
  • Грузия - 1TV
  • Венгрия - M4 Sports
  • Израиль - Channel 13
  • Испания - fuboTV España, Gol Mundial, TVE La 1
  • Италия - RAI 1
  • Польша - TVP1
  • Португалия - Antena 1 - RTP, Sport TV2, RTP 1
  • Румыния - TVR 2
  • Словакия - RTVS Sport, ČT Sport
  • Турция - TRT Spor, TRT 1
  • Великобритания - UTV, STV Scotland, ITVX, ITV 1 UK
  • США - Peacock, FOX Network, Telemundo, Sling
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Испания Япония
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде