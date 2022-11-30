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Япония - Испания. Где и когда смотреть решающий для Самураев матч чемпионата мира
На кону выход из группы
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Christopher Lee
Испания подошла к последнему туру в статусе лидера группы. Для выхода в плей-офф ей нужно просто не проиграть - и дело в шляпе. В то же время перед Японией стоит задача совсем другой сложности.
Победить топ-сборную на ЧМ - это всегда подвиг, а тут еще и испанцы на хорошем ходу. Впрочем, у "Синих самураев" достаточно быстрых, резких игроков, которые качественно убегают в контратаки. В 1-м туре они уже били в таком ключе Германию (2:1), и в этом их шанс. Агрессивно атаковать мяч, а при перехватах моментально выбегать вперед - только так можно побеждать команду Луиса Энрике.
Удастся ли это смелой, но не высококлассной Японии - узнаем в четверг, 1 декабря, на MEGOGO Футбол 1. Начало матча Япония - Испания в 21:00.
Также встречу покажут сайт Суспільне Спорт и региональные филиалы канала (Суспільне Київ, Суспільне Чернівці и тд).
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, вы можете следить за перипетиями игры Япония - Испания с помощью текстовой онлайн-трансляции на UA-Футбол>>>
В других странах матч в прямом эфире покажут:
- Австралия - SBS
- Канада - RDS, CTV, TSN2
- Чехия - ČT Sport
- Франция - TF1, Molotov, Free, beIN Sports 1
- Германия - Das Erste, Servus TV, Magenta Sport
- Грузия - 1TV
- Венгрия - M4 Sports
- Израиль - Channel 13
- Испания - fuboTV España, Gol Mundial, TVE La 1
- Италия - RAI 1
- Польша - TVP1
- Португалия - Antena 1 - RTP, Sport TV2, RTP 1
- Румыния - TVR 2
- Словакия - RTVS Sport, ČT Sport
- Турция - TRT Spor, TRT 1
- Великобритания - UTV, STV Scotland, ITVX, ITV 1 UK
- США - Peacock, FOX Network, Telemundo, Sling
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