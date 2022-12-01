 Щенсны: Мы играли безобразно 95 минут. Мне все равно как мы это сделали, но мы прошли дальше ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Щенсны: Мы играли безобразно 95 минут. Мне все равно как мы это сделали, но мы прошли дальше
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Щенсны: Мы играли безобразно 95 минут. Мне все равно как мы это сделали, но мы прошли дальше

Чемпионат мира FIFA
(2 голосов)

Голкипер смотрит правде в глаза

Щенсны: Мы играли безобразно 95 минут. Мне все равно как мы это сделали, но мы прошли дальше

Фото: twitter.com/FIFAWorldCup

Новина українською

Польша уступила Аргентине (0:2) в заключительном туре группового этапа чемпионата мира и все равно вышла в плей-офф. Голкипер "красных орлов" Войцех Щенсны дал комментарий журналистам после матча.

Команда Скалони могла забивать ещё больше, даже не учитывая незабитый пенальти Лионеля Месси, но голкипер Щенсны раз за разом спасал сврю сборную.

"Это было отвратительно, ужасно и прекрасно. Матч шел очень долго. Около пяти часов, на мой взгляд. Но мы прошли дальше. Мне все равно, как мы это сделали. Но мы играли безобразно все 95 минут матча.

Выход сборной Польши в плей-офф впервые с 1986 года имеет огромное значение. Это видно по раздевалке команды. Все устали. У нас даже нет сил праздновать. Сбылась мечта выйти в следующий раунд турнира", – сказал Войцех после матча.

Польша сыграет в 1/8 финала чемпионата мира против сборной Франции. Матч пройдет 4-го декабря в 17:00.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Аргентина Польша Войцех Щенсны Чемпионат мира 2022
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
fifa.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
TIRAN (Донецк (Украина!))
01.12.2022 в 00:16
про "спасибо" что-нибудь слышали, "журналисты"?
Ответить
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
01.12.2022 в 00:10
"Голкіпер "червоних орлів" Войцех Щенсни дав коментар жерналістам після матчу. Команда Скалоні могла забивати ще більше, навіть не враховуючи незабитий пенальті Ліонеля Мессі, але голкіпер Щансни щоразу рятував збірну." (с) сами найдите косяки и исправляйте!
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде