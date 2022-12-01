Щенсны: Мы играли безобразно 95 минут. Мне все равно как мы это сделали, но мы прошли дальше

Польша уступила Аргентине (0:2) в заключительном туре группового этапа чемпионата мира и все равно вышла в плей-офф. Голкипер "красных орлов" Войцех Щенсны дал комментарий журналистам после матча.

Команда Скалони могла забивать ещё больше, даже не учитывая незабитый пенальти Лионеля Месси, но голкипер Щенсны раз за разом спасал сврю сборную.

"Это было отвратительно, ужасно и прекрасно. Матч шел очень долго. Около пяти часов, на мой взгляд. Но мы прошли дальше. Мне все равно, как мы это сделали. Но мы играли безобразно все 95 минут матча.

Выход сборной Польши в плей-офф впервые с 1986 года имеет огромное значение. Это видно по раздевалке команды. Все устали. У нас даже нет сил праздновать. Сбылась мечта выйти в следующий раунд турнира", – сказал Войцех после матча.

Польша сыграет в 1/8 финала чемпионата мира против сборной Франции. Матч пройдет 4-го декабря в 17:00.