 Конкурс прогнозов UA-Футбол и VBET. Спрогнозируйте результаты четырех матчей четверга до 17:00 ᐉ UA-Футбол
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Конкурс прогнозов UA-Футбол и VBET. Спрогнозируйте результаты четырех матчей четверга до 17:00

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Половина сетки плей-офф уже известна

Конкурс прогнозов UA-Футбол и VBET. Спрогнозируйте результаты четырех матчей четверга до 17:00

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

За последние два дня мы узнали четыре пары в 1/8 финала турнира. Однако впереди – аналогичный путь в третьем туре. А это значит, что у нас впереди осталось два дня третьего раунда Конкурса прогнозов. К слову, сегодня мы подведем официальные итоги второго этапа. Ждите новость на сайте!

Подробные условия нашего соревнования прогнозистов мы рассказывали здесь.

Напомним, что прогнозы принимаются в комментариях к этой новости одним сообщением до официального времени начала первого матча дня. То есть времени у вас сегодня до 17:00!

Прогнозы принимаются в формате "Сборная – Сборная Х:Х". Например: "Катар – Эквадор 0:2". Удачи!

Конкурс прогнозов UA-Футбол и VBET. День 12

17:00 Канада – Марокко
17:00 Хорватия – Бельгия
21:00 Коста-Рика – Германия
21:00 Япония – Испания

Сделать реальную ставку на все игры Чемпионата мира по футболу 2022 даже во время матчей вы можете на сайте букмекерской компании VBET.

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Комментарии (11)
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Непозбувна бентега (Рівне)
01.12.2022 в 02:47
Канада - Марокко 0:2, Хорватія - Бельгія 2:0, Коста-Рика - Німеччина 0:5, Японія - Іспанія 0:2
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0
0
avatar
ALEXDNEPR (Днепропетровск)
01.12.2022 в 02:40
Канада - Марокко 1-2 Хорватія - Бельгія 2-1 Коста-Рика - Німеччина 0-4Японія - Іспанія 0-2
Ответить
0
0
Ama E new leveL (Черкаси)
01.12.2022 в 02:30
Канада – Марокко 0-2 Хорватия – Бельгия 1-1Коста-Рика – Германия 0-4Япония – Испания 1-3
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0
0
Malioha (Одесса)
01.12.2022 в 02:20
Канада 1-1 Марокко Хорватия 1-2 Бельгия Коста Рика 0-4 Германия Япония 0-2 Испания
Ответить
0
0
Хиденг (Днепр)
01.12.2022 в 02:17
Канада - Марокко 1:1; Хорватія - Бельгія 1:1; Коста-Рика - Німеччина 0:3; Японія - Іспанія 0:2
Ответить
0
0
FIFAMAFIA (Київ)
01.12.2022 в 01:58
Канада - Марокко 0:1, Хорватія - Бельгія 1:1, Коста-Рика - Німеччина 1:2, Японія - Іспанія 1:2
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Динамовець (Хмельник)
01.12.2022 в 01:45
Канада - Марокко 2-2Хорватія - Бельгія 2-0Коста-Рика - Німеччина 0-2Японія - Іспанія 0-3
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
01.12.2022 в 01:25
сиськи на фото, видать, хорошие, но прогнозы делать уже не буду - условия неприемлимые!
Ответить
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
01.12.2022 в 02:25
*неприемлЕмые
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0
0
Romanik2806 (Киев)
01.12.2022 в 01:20
Канада - Марокко 0:1, Хорватія - Бельгія 0:1, Коста-Рика - Німеччина 0:3, Японія - Іспанія 0:3Ответить0 0
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0
0
avatar
Parsley (Dnipro)
01.12.2022 в 01:17
Канада - Марокко 1:2, Хорватія - Бельгія 1:1, Коста-Рика - Німеччина 0:2, Японія - Іспанія 0:3
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0

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