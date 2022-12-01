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Конкурс прогнозов UA-Футбол и VBET. Спрогнозируйте результаты четырех матчей четверга до 17:00
Половина сетки плей-офф уже известна
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
За последние два дня мы узнали четыре пары в 1/8 финала турнира. Однако впереди – аналогичный путь в третьем туре. А это значит, что у нас впереди осталось два дня третьего раунда Конкурса прогнозов. К слову, сегодня мы подведем официальные итоги второго этапа. Ждите новость на сайте!
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Напомним, что прогнозы принимаются в комментариях к этой новости одним сообщением до официального времени начала первого матча дня. То есть времени у вас сегодня до 17:00!
Прогнозы принимаются в формате "Сборная – Сборная Х:Х". Например: "Катар – Эквадор 0:2". Удачи!
17:00 Канада – Марокко
17:00 Хорватия – Бельгия
21:00 Коста-Рика – Германия
21:00 Япония – Испания
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