Конкурс прогнозов UA-Футбол и VBET. Спрогнозируйте результаты четырех матчей четверга до 17:00

За последние два дня мы узнали четыре пары в 1/8 финала турнира. Однако впереди – аналогичный путь в третьем туре. А это значит, что у нас впереди осталось два дня третьего раунда Конкурса прогнозов. К слову, сегодня мы подведем официальные итоги второго этапа. Ждите новость на сайте!

Подробные условия нашего соревнования прогнозистов мы рассказывали здесь .

Напомним, что прогнозы принимаются в комментариях к этой новости одним сообщением до официального времени начала первого матча дня. То есть времени у вас сегодня до 17:00!

Прогнозы принимаются в формате "Сборная – Сборная Х:Х". Например: "Катар – Эквадор 0:2". Удачи!

Конкурс прогнозов UA-Футбол и VBET. День 12

17:00 Канада – Марокко

17:00 Хорватия – Бельгия

21:00 Коста-Рика – Германия

21:00 Япония – Испания

Сделать реальную ставку на все игры Чемпионата мира по футболу 2022 даже во время матчей вы можете на сайте букмекерской компании VBET.