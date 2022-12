Дания позорится и вылетает, саудиты выводят Польшу в плей-офф. Дайджест ЧМ-2022

Последний осенний день 2022-го принес немало футбольных сенсаций. Дания неожиданно покинула Чемпионат мира, опозорившись в группе, а Франция, в пускай и ничего для них нерешающем матче, проиграла Тунису. В другой группе нас и вовсе ждала настоящая драма, из-за которой в Мексике невзлюбят Саудовскую Аравию надолго. Все-таки Мундиаль в Катаре еще способен баловать зрителей неожиданностями, а не только пресными нулевками.

Результаты

Группа C

Польша - Аргентина 0:2

Саудовская Аравия - Мексика 1:2

Формально, на плей-офф претендовали все четыре команды, однако по сути до самого конца борьба шла в группе лишь за второй место. Не самая уверенная Аргентина не пошатнулась после незабитого пенальти от Месси и смогла реализовать свое преимущество над поляками - 2:0. В параллельной игре долго время с этим же счетом Мексика обыгрывала Саудовскую Аравию.

Julián Álvarez starts alongside Lionel Messi with Argentina's World Cup dreams on the line ????????



It wasn't too long ago that he was just a kid trying to get a picture with his hero ????❤️ pic.twitter.com/8uSo9zPfv1 — ESPN FC (@ESPNFC) November 30, 2022

Польша и Мексика шли в онлайн таблице вровень, имея не только равное количество балов (четыре), но и идентичные показатели голов (2:2). По итогу все могло решать количество желтых карточек (тут преимущество было за поляками), однако в компенсированное время саудиты отыграли один гол, ухудшили разницу голов мексиканцев, окончательно откинув тех на третье место.

# Команда И В Н П М РМ О 1 Аргентина 3 2 0 1 5-2 +3 6 2 Польша 3 1 1 1 2-2 0 4 3 Мексика 3 1 1 1 2-3 -1 4 4 Саудовская Аравия 3 1 0 2 3-5 -2 3

Группа D

Тунис - Франция 1:0

Австралия - Дания 1:0

Мы не ошиблись, фавориты действительно синхронно проиграли. Тунис до начала матча имел шансы на выход в плей-офф, но для этого должно было сложиться многое. Как минимум, Дания не должна была проигрывать австралийцам. Не сложилось. Африканская команда превзошла себя, обыграв немотивированных чемпионов мира, в то время как кенгуру творили сенсацию, забивая решающий гол в ворота датчан. Скандинавы остались последними. Сенсация, как-никак.

# Команда И В Н П М РМ О 1 Франция 3 2 0 1 6-3 +3 6 2 Австралия 3 2 0 1 3-4 -1 6 3 Тунис 3 1 1 1 1-1 0 4 4 Дания 3 0 1 2 1-3 -2 1

Гол дня

Тут нужно отметить оба гола сборной Мексики в ворота Саудовской Аравии. Они вышли разными, но прекрасными. В одном из случаев имел место шикарно разыгранный угловой с голевой передачей пяткой.

В другом моменте Чавес исполнил идеальный штрафной метров с 25-ти, чем-то напомнив вчерашний шедевр имени Рашфорда.

Герой дня

Не просто герой, а герои во множественном числе. Австралия провела неплохой тайм в первом туре против Франции, однако по итогу была разгромлена проснувшимися “трехцветными”. Тогда не верилось, что “кенгуру” готовы удивлять, но все мы поспешили. Сначала минимальная победа над Тунисом, а после и 1:0 против некогда крепкой Дании, и вуаля - Австралия выходит в 1/8 финала.

The scenes in Australia at 3.30am.



The beauty of the World Cup.



pic.twitter.com/AUqHItvHSB — SPORTbible (@sportbible) November 30, 2022

Отдельно отметим автора решающего гола. 31-летний Мэтью Леки до Чемпионата мира спокойно играл в австралийском "Мельбурн Сити", однако один точный удар сходу сделал его героем. Возможно, героем не для всего мира сразу, но для одной страны точно. В его карьере, к слову, это уже третий Мундиаль и только первый гол. Зато какой!

Неудачник дня

А вы помните как сборная Дании вышла в полуфинал Евро, где вылетела от Англии после сомнительного пенальти? А помните как после этого коллектив Юлманда выиграл девять из десяти игр отбора на ЧМ? А может вы помните, как многие называли скандинавов главной “темной лошадкой” Мундиаля? Помните, правда? Забывайте.

Датчане провалили Чемпионат мира, оставив очень неприятное послевкусие. Возможно от них не ждали того, что они обойдут Францию, но выход в плей-офф в группе с Тунисом и Австралией считался минимальным минимумом. Но увы, одно очко, один гол, ноль приятных воспоминаний.

Many considered Denmark a World Cup dark horse after their semifinal run at Euro 2020.



They were No. 10 in the World Rankings but finished last place in their group.



Have they been the most disappointing side at the World Cup? ???? pic.twitter.com/iFnlTutOjF — ESPN FC (@ESPNFC) November 30, 2022

Факт дня

Вчера мы писали о том, что победа Сенегала позволила африканским сборным повторить лучший показатель побед на одном Мундиале - четыре. Спустя 24 часа Тунис сенсационно обыграл французов, установив исторический рекорд. Никогда ранее представители "черного континента" не побеждали пять раз в рамках одного ЧМ. Жаль что для самих тунисцев это не принесло радости. Несмотря на подвиг они остались в группе третьими.

Сломанные серии дня

Тут сразу два интересных момента. Во-первых, Австралия вышла в свой первый раунд плей-офф Мундиаля с 2006-го года. Кенгуру стабильно выходили на ЧМ и в 2010-м, и в 2014-м, и в 2018-м, однако ни разу не удалось шагнуть дальше группового этапа. Серия была сломана 30-го ноября.

Отрицательные новости получили фанаты сборной Мексики. Начиная с 1994-го "майя" стабильно выходили в 1/8, каждый раз вылетая именно на этой стадии. Это породило своего рода мем, который уже не имеет значение. Впервые за 28 лет плей-офф ЧМ не увидит мексиканцев и их веселых фанатов.