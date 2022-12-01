Вторая отставка в рамках ЧМ. Сборная Мексики потеряла главного тренера

Главный тренер сборной Мексики Херардо Мартино заявил, что покидает свой пост после вылета национальной команды с чемпионата мира-2022.

"Я несу ответственность за этот результат. Мой контракт со сборной истек вместе с финальным свистком", - заявил тренер после матча с Саудовской Аравией (2:1).

Мексиканцы набрали четыре очка в групповом этапе Мундиаля, но не смогли пробиться в плей-офф турнира, так как уступили Польше по дополнительным показателям.

Херардо Мартино возглавил сборную Мексики в январе 2019 года. Под его руководством национальная команда стала победителем Золотого кубка КОНКАКАФ-2019, а также по разу серебряным призером Золотого кубка КОНКАКАФ-2021 и Лиги наций КОНКАКАФ-2019/20.

К слову, это уже второй тренер участника ЧМ в Катаре покинул свой пост по итогам турнира. Ранее наставник Ирана объявил об уходе из национальной команды.