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Вторая отставка в рамках ЧМ. Сборная Мексики потеряла главного тренера
Национальная команда не смогла пробиться в 1/8 Мундиаля
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Мексики Херардо Мартино заявил, что покидает свой пост после вылета национальной команды с чемпионата мира-2022.
"Я несу ответственность за этот результат. Мой контракт со сборной истек вместе с финальным свистком", - заявил тренер после матча с Саудовской Аравией (2:1).
Мексиканцы набрали четыре очка в групповом этапе Мундиаля, но не смогли пробиться в плей-офф турнира, так как уступили Польше по дополнительным показателям.
Херардо Мартино возглавил сборную Мексики в январе 2019 года. Под его руководством национальная команда стала победителем Золотого кубка КОНКАКАФ-2019, а также по разу серебряным призером Золотого кубка КОНКАКАФ-2021 и Лиги наций КОНКАКАФ-2019/20.
К слову, это уже второй тренер участника ЧМ в Катаре покинул свой пост по итогам турнира. Ранее наставник Ирана объявил об уходе из национальной команды.
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