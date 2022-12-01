Одноклубник Зинченко покинул расположение сборной Англии

Защитник сборной Англии Бен Уайт покинул расположение национальной команды на чемпионате мира-2022, сообщает официальный сайт "Трех львов".

Причиной отъезда 25-летнего защитника "Арсенала" являются личные причины. Также ожидается, что Уайт в Катар больше не вернется.

"Мы просим уважать право человека на личную жизнь в данный момент", - говорится в заявлении сборной Англии.

Уайт так и не сыграл ни одной минуты на Мундиале: матч против США и Уэльса он провел на скамье запасных, а на игру с Ираном не был включен в заявку.

Напомним, ранее англичане обеспечили себе выход в 1/8 финала чемпионата мира-2022, где встретятся с командой Сенегала.