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Одноклубник Зинченко покинул расположение сборной Англии
Мундиаль для него закончен
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник сборной Англии Бен Уайт покинул расположение национальной команды на чемпионате мира-2022, сообщает официальный сайт "Трех львов".
Причиной отъезда 25-летнего защитника "Арсенала" являются личные причины. Также ожидается, что Уайт в Катар больше не вернется.
"Мы просим уважать право человека на личную жизнь в данный момент", - говорится в заявлении сборной Англии.
Уайт так и не сыграл ни одной минуты на Мундиале: матч против США и Уэльса он провел на скамье запасных, а на игру с Ираном не был включен в заявку.
Напомним, ранее англичане обеспечили себе выход в 1/8 финала чемпионата мира-2022, где встретятся с командой Сенегала.
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