Полузащитник сборной Аргентины стал лучшим игроком матча с Польшей

Полузащитник сборной Аргентины Алексис Мак Аллистер стал лучшим игроком матча третьего тура группового этапа чемпионата мира-2022 в Катаре против Польши (2:0).

Мак Аллистер открыл счет на 46-й минуте встречи и вывел свою команду вперед. Интересно, что это был дебютный мяч для 23-летнего хавбека в футболке национальной команды.

Напомним, что Аргентина одержала победу над Польшей и вышла в плей-офф турнира с первого места. В 1/8 финала Мундиаля аргентинцы сыграют с Австралией. Игра состоится 3 декабря в 21:00.

???? Imagine scoring your first ever international goal at the #FIFAWorldCup



Alexis Mac Allister seals top spot for Argentina and earns himself the @Budweiser Player of the Match award.



???????? #POLARG ???????? #POTM #YoursToTake #BringHomeTheBud pic.twitter.com/1JFwj9u6d9