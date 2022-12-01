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Полузащитник сборной Аргентины стал лучшим игроком матча с Польшей
Он открыл счет в игре
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник сборной Аргентины Алексис Мак Аллистер стал лучшим игроком матча третьего тура группового этапа чемпионата мира-2022 в Катаре против Польши (2:0).
Мак Аллистер открыл счет на 46-й минуте встречи и вывел свою команду вперед. Интересно, что это был дебютный мяч для 23-летнего хавбека в футболке национальной команды.
Напомним, что Аргентина одержала победу над Польшей и вышла в плей-офф турнира с первого места. В 1/8 финала Мундиаля аргентинцы сыграют с Австралией. Игра состоится 3 декабря в 21:00.
???? Imagine scoring your first ever international goal at the #FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 30, 2022
Alexis Mac Allister seals top spot for Argentina and earns himself the @Budweiser Player of the Match award.
???????? #POLARG ???????? #POTM #YoursToTake #BringHomeTheBud pic.twitter.com/1JFwj9u6d9
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