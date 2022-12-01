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Полузащитник сборной Аргентины стал лучшим игроком матча с Польшей

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Он открыл счет в игре

Полузащитник сборной Аргентины стал лучшим игроком матча с Польшей

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник сборной Аргентины Алексис Мак Аллистер стал лучшим игроком матча третьего тура группового этапа чемпионата мира-2022 в Катаре против Польши (2:0).

Мак Аллистер открыл счет на 46-й минуте встречи и вывел свою команду вперед. Интересно, что это был дебютный мяч для 23-летнего хавбека в футболке национальной команды.

Напомним, что Аргентина одержала победу над Польшей и вышла в плей-офф турнира с первого места. В 1/8 финала Мундиаля аргентинцы сыграют с Австралией. Игра состоится 3 декабря в 21:00.

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В статье: Аргентина Польша Чемпионат Мира-2022
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Источник:
play.fifa.com

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