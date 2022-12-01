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Хорватия – Бельгия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ-2022
Хорватия - Бельгия: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 01.12.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бельгия – вторая сборная в рейтинге ФИФА, но далеко не факт, что это поможет команде Мартинеса. Бельгийцам для выхода из группы нужно побеждать Хорватию, что ввиду уровня игры в предыдущих матчах выглядит проблематично. Впрочем, игра рассудит.
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Матч третьего тура группы F Хорватия - Бельгия состоится в четверг, 1-го декабря, в 17:00. Прямую онлайн видеотрансляцию матча обеспечит платформа MEGOGO (за подпиской "Максимальная" и "Спорт"). Также чемпионат мира можно смотреть на региональных телеканалах Суспільного (Суспільне: Київ, Суспільне: Чернівці и т.д.).
Чемпионат мира. Групповой этап
Группа F, третий тур
Эр-Райян, стадион Ахмед бин Али
Хорватия 17:00 Бельгия
Трансляция – Megogo Футбол 1, Суспільне
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