Япония – Испания. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ-2022

Японцы упустили выдающийся шанс на плей-офф. Обыграв Германию в первом туре, представитель Азии должен был выиграть у Коста-Рики и максимально повышать свои шансы на 1/8-ю финала. Однако не сложилось. Теперь надо побеждать грозную Испанию.

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Матч третьего тура группы Е Япония - Испания состоится в четверг, 1-го декабря, в 21:00. Прямую онлайн видеотрансляцию матча обеспечит платформа MEGOGO (за подпиской "Максимальная" и "Спорт"). Также чемпионат мира можно смотреть на региональных телеканалах Суспільного (Суспільне: Київ, Суспільне: Чернівці и т.д.).