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Япония – Испания. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ-2022
Япония - Испания: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 01.12.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Marc Atkins
Японцы упустили выдающийся шанс на плей-офф. Обыграв Германию в первом туре, представитель Азии должен был выиграть у Коста-Рики и максимально повышать свои шансы на 1/8-ю финала. Однако не сложилось. Теперь надо побеждать грозную Испанию.
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Матч третьего тура группы Е Япония - Испания состоится в четверг, 1-го декабря, в 21:00. Прямую онлайн видеотрансляцию матча обеспечит платформа MEGOGO (за подпиской "Максимальная" и "Спорт"). Также чемпионат мира можно смотреть на региональных телеканалах Суспільного (Суспільне: Київ, Суспільне: Чернівці и т.д.).
Чемпионат мира. 3-й тур
1 декабря. Эль-Райан. "Халифа Стэдиум"
Япония 21:00 Испания
Арбитр: Виктор Гомес (ЮАР)
Трансляция: MEGOGO Футбол 1
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