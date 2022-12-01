Коста-Рика – Германия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ-2022

Германия подходит к этому матчу только с одним очком в активе. Неприятная ситуация, но не критическая. Победы, одержанной над Коста-Рикой, немцам с высокой долей вероятности хватит для выхода в плей-офф. Главное не повторить ошибки, которые были в матче с Японией.

Следите за ЧМ-2022 в режиме Live в нашем Telegram

Матч третьего тура группы Е Коста-Рика - Германия состоится в четверг, 1-го декабря, в 21:00. Прямую онлайн видеотрансляцию матча обеспечит платформа MEGOGO (за подпиской "Максимальная" и "Спорт"). Также чемпионат мира можно смотреть на региональных телеканалах Суспільного (Суспільне: Київ, Суспільне: Чернівці и т.д.).

Чемпионат мира, третий тур, группа E

1 декабря 2022. Эль-Хаур, “Аль-Байт Стэдиум”

Телетрансляция – Megogo Футбол 2, Суспільне Спорт

Текстовая трансляция – UA-Футбол