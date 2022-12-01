 Коста-Рика - Германия: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 01.12.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол ᐉ UA-Футбол
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Коста-Рика – Германия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ-2022

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(1 голосов)

Коста-Рика - Германия: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 01.12.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Коста-Рика – Германия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ-2022

Фото: twitter.com/DFB_Team

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Германия подходит к этому матчу только с одним очком в активе. Неприятная ситуация, но не критическая. Победы, одержанной над Коста-Рикой, немцам с высокой долей вероятности хватит для выхода в плей-офф. Главное не повторить ошибки, которые были в матче с Японией.

Матч третьего тура группы Е Коста-Рика - Германия состоится в четверг, 1-го декабря, в 21:00. Прямую онлайн видеотрансляцию матча обеспечит платформа MEGOGO (за подпиской "Максимальная" и "Спорт"). Также чемпионат мира можно смотреть на региональных телеканалах Суспільного (Суспільне: Київ, Суспільне: Чернівці и т.д.).

Чемпионат мира, третий тур, группа E

1 декабря 2022. Эль-Хаур, “Аль-Байт Стэдиум”

Коста-Рика 21:00 Германия

Телетрансляция – Megogo Футбол 2, Суспільне Спорт

Текстовая трансляция – UA-Футбол

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В статье: Германия Коста-Рика
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