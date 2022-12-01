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Мендеш больше не сыграет на ЧМ из-за травмы - известны сроки восстановления игрока

Чемпионат мира FIFA
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Защитник травмировался в матче с Уругваем

Мендеш больше не сыграет на ЧМ из-за травмы - известны сроки восстановления игрока

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Защитник "ПСЖ" и сборной Португалии Нуну Мендеш выбыл на длительный срок из-за травмы, сообщает Le Parisien.

20-летний футболист повредил бедро в матче второго тура группового раунду ЧМ-2022 в Катаре против команды Уругвая. Оказалось, что у него разрыв мышцы бедра. Мендеш проведет в лазарете около восьми недель. Таким образом, он не сыграет до конца года и пропустит часть январських матче й за "ПСЖ".

Напомним, Португалия гарантировала себе выход в плей-офф чемпионата мира. В заключительном поединке групповой стадии португальцы сыграют с командой Южной Кореи.

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В статье: Португалия Чемпионат Мира-2022 Нуну Мендеш
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Источник:
Le Parisien

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