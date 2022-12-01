Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мендеш больше не сыграет на ЧМ из-за травмы - известны сроки восстановления игрока
Защитник травмировался в матче с Уругваем
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "ПСЖ" и сборной Португалии Нуну Мендеш выбыл на длительный срок из-за травмы, сообщает Le Parisien.
20-летний футболист повредил бедро в матче второго тура группового раунду ЧМ-2022 в Катаре против команды Уругвая. Оказалось, что у него разрыв мышцы бедра. Мендеш проведет в лазарете около восьми недель. Таким образом, он не сыграет до конца года и пропустит часть январських матче й за "ПСЖ".
Напомним, Португалия гарантировала себе выход в плей-офф чемпионата мира. В заключительном поединке групповой стадии португальцы сыграют с командой Южной Кореи.
Популярное сейчас
- Одноклубник Зинченко покинул расположение сборной Англии
- Дания позорится и вылетает, саудиты выводят Польшу в плей-офф. Дайджест ЧМ-2022
- Вылет Дании, трагедия Мексики и победа Динамо. Главные новости за 30 ноября
- Куртуа - о "крысе" внутри Бельгии: Если найдем, это будет его последний день с нами
- Красотка дня. Эпатажная девушка защитника Милана и сборной Франции. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная подруга Жоау Фелиша, из-за которой футболист вляпался в скандал. ФОТО