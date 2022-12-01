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UA-Футбол и VBET объявляют победителей второго этапа Конкурса прогнозов

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(2 голосов)

Наши поздравления!

UA-Футбол и VBET объявляют победителей второго этапа Конкурса прогнозов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Казалось, вот только что мы объявляли победителей первого этапа, а уже пришла пора для чествования лучших прогнозистов по итогам второго раунда. По сравнению с первым этапом никто из топ-десятки не смог во второй раз подряд очутиться среди призеров. Впрочем, все еще продолжают борьбу в общем зачете и могут претендовать на главный приз.

Об условиях участия, распределении мест, а также призах мы рассказывали здесь. Сейчас можем добавить, что для определения всех призеров нам однажды понадобилось обратиться к услугам всем известного сервиса Random.org.

Также напомним, что все результаты вы можете просмотреть в Google Таблице здесь (открывается онлайн).

Победителем второго этапа соревнований стал пользователь Ama E new leveL. Лишь в один балл ему уступил читатель нашего сайта Smooth da Hustler. Для определения других мест нам пришлось использовать дополнительные показатели: количество точно угаданных результатов. А для того, чтобы определить десятого призёра, даже этого было недостаточно и нам пришлось включать машину Random.org.

Поздравляем победителей и призеров! Просим вас написать на info@ua-football.com с почты, указанной в вашем профиле на сайте UA-Футбол, для получения дальнейших инструкций по получению призов.

Мы подвели итоги лишь двух промежуточных этапов. Впереди еще три, а также борьба в общем зачете.

Итоги второго этапа Конкурса прогнозов UA-Футбол и VBET
  1. Ama E new leveL – 17 баллов
  2. Smooth da Hustler – 16 баллов
  3. sheikh_77 - 15 баллов (4 угаданных результата)
  4. Alexad - 15 баллов (3 угаданных результата)
  5. Krug11 - 15 баллов (3 угаданных результата)
  6. Vetal_Ded - 15 баллов (4 угаданных результата)
  7. ZILI - 14 баллов (3 угаданных результата)
  8. dimonlys - 14 баллов (3 угаданных результата)
  9. Dref2012 - - 14 баллов (2 угаданных результата)
  10. Oleja_UA - 13 баллов (3 угаданных результата, розыгрыш проводился с помощью сервиса Random.org)

Сделать реальную ставку на все игры Чемпионата мира по футболу 2022 даже во время матчей вы можете на сайте букмекерской компании VBET.

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