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UA-Футбол и VBET объявляют победителей второго этапа Конкурса прогнозов
Наши поздравления!
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Казалось, вот только что мы объявляли победителей первого этапа, а уже пришла пора для чествования лучших прогнозистов по итогам второго раунда. По сравнению с первым этапом никто из топ-десятки не смог во второй раз подряд очутиться среди призеров. Впрочем, все еще продолжают борьбу в общем зачете и могут претендовать на главный приз.
Об условиях участия, распределении мест, а также призах мы рассказывали
Также напомним, что все результаты вы можете просмотреть в Google Таблице
Победителем второго этапа соревнований стал пользователь Ama E new leveL. Лишь в один балл ему уступил читатель нашего сайта Smooth da Hustler. Для определения других мест нам пришлось использовать дополнительные показатели: количество точно угаданных результатов. А для того, чтобы определить десятого призёра, даже этого было недостаточно и нам пришлось включать машину Random.org.
Поздравляем победителей и призеров! Просим вас написать на info@ua-football.com с почты,
Мы подвели итоги лишь двух промежуточных этапов. Впереди еще три, а также борьба в общем зачете.
- Ama E new leveL – 17 баллов
- Smooth da Hustler – 16 баллов
- sheikh_77 - 15 баллов (4 угаданных результата)
- Alexad - 15 баллов (3 угаданных результата)
- Krug11 - 15 баллов (3 угаданных результата)
- Vetal_Ded - 15 баллов (4 угаданных результата)
- ZILI - 14 баллов (3 угаданных результата)
- dimonlys - 14 баллов (3 угаданных результата)
- Dref2012 - - 14 баллов (2 угаданных результата)
- Oleja_UA - 13 баллов (3 угаданных результата, розыгрыш проводился с помощью сервиса Random.org)
Сделать реальную ставку на все игры Чемпионата мира по футболу 2022 даже во время матчей вы можете на сайте букмекерской компании VBET.
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