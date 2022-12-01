UA-Футбол и VBET объявляют победителей второго этапа Конкурса прогнозов

Казалось, вот только что мы объявляли победителей первого этапа, а уже пришла пора для чествования лучших прогнозистов по итогам второго раунда. По сравнению с первым этапом никто из топ-десятки не смог во второй раз подряд очутиться среди призеров. Впрочем, все еще продолжают борьбу в общем зачете и могут претендовать на главный приз.

Об условиях участия, распределении мест, а также призах мы рассказывали здесь . Сейчас можем добавить, что для определения всех призеров нам однажды понадобилось обратиться к услугам всем известного сервиса Random.org.

Также напомним, что все результаты вы можете просмотреть в Google Таблице здесь (открывается онлайн).

Победителем второго этапа соревнований стал пользователь Ama E new leveL. Лишь в один балл ему уступил читатель нашего сайта Smooth da Hustler. Для определения других мест нам пришлось использовать дополнительные показатели: количество точно угаданных результатов. А для того, чтобы определить десятого призёра, даже этого было недостаточно и нам пришлось включать машину Random.org.

Поздравляем победителей и призеров! Просим вас написать на info@ua-football.com с почты, указанной в вашем профиле на сайте UA-Футбол , для получения дальнейших инструкций по получению призов.

Мы подвели итоги лишь двух промежуточных этапов. Впереди еще три, а также борьба в общем зачете.

Итоги второго этапа Конкурса прогнозов UA-Футбол и VBET

Ama E new leveL – 17 баллов Smooth da Hustler – 16 баллов sheikh_77 - 15 баллов (4 угаданных результата) Alexad - 15 баллов (3 угаданных результата) Krug11 - 15 баллов (3 угаданных результата) Vetal_Ded - 15 баллов (4 угаданных результата) ZILI - 14 баллов (3 угаданных результата) dimonlys - 14 баллов (3 угаданных результата) Dref2012 - - 14 баллов (2 угаданных результата) Oleja_UA - 13 баллов (3 угаданных результата, розыгрыш проводился с помощью сервиса Random.org)

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