Азара нет в основе. Составы на решающий матч группы F Хорватия – Бельгия

Стали известны составы на матч заключительного тура в группе F Хорватия – Бельгия. Ожидается плотнейшее противостояние, так как Бельгии нужно выходить из группы. Ничьей может быть недостаточно, "дьяволам" позарез нужна победа. Хорватия, в свою очередь, в матче с Канадой показала на что способна и вполне может испортить планы Роберто Мартинеса на плей-офф.

Матч начнется в 17:00.

Состав Хорватии:

Брозович М. Гвардиол Й. Ковачич М. Крамарич А. Ливакович Д. (В) Ливая М. Ловрен Д. Модрич Л. (К) Перишич И. Соса Б. Юранович Й.

Состав Бельгии: