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Азара нет в основе. Составы на решающий матч группы F Хорватия – Бельгия
Конфликт имеет место?
Фото: twitter.com/BelRedDevils
Стали известны составы на матч заключительного тура в группе F Хорватия – Бельгия. Ожидается плотнейшее противостояние, так как Бельгии нужно выходить из группы. Ничьей может быть недостаточно, "дьяволам" позарез нужна победа. Хорватия, в свою очередь, в матче с Канадой показала на что способна и вполне может испортить планы Роберто Мартинеса на плей-офф.
Матч начнется в 17:00.
Состав Хорватии:
- Брозович М.
- Гвардиол Й.
- Ковачич М.
- Крамарич А.
- Ливакович Д. (В)
- Ливая М.
- Ловрен Д.
- Модрич Л. (К)
- Перишич И.
- Соса Б.
- Юранович Й.
Состав Бельгии:
- Альдервейрелд Т.
- Вертонген Я.
- Витсель А.
- Де Брюйне К. (К)
- Дендонкер Л.
- Карраско Я.
- Кастань Т.
- Куртуа Т. (В)
- Менье Т.
- Мертенс Д.
- Троссард Л.
???? We've got team news from #HRV v #BEL #FIFAWorldCup | #Qatar2022— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 1, 2022
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