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Азара нет в основе. Составы на решающий матч группы F Хорватия – Бельгия

Чемпионат мира FIFA
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Азара нет в основе. Составы на решающий матч группы F Хорватия – Бельгия

Фото: twitter.com/BelRedDevils

Новина українською

Стали известны составы на матч заключительного тура в группе F Хорватия – Бельгия. Ожидается плотнейшее противостояние, так как Бельгии нужно выходить из группы. Ничьей может быть недостаточно, "дьяволам" позарез нужна победа. Хорватия, в свою очередь, в матче с Канадой показала на что способна и вполне может испортить планы Роберто Мартинеса на плей-офф.

Матч начнется в 17:00.

Состав Хорватии:

  1. Брозович М.
  2. Гвардиол Й.
  3. Ковачич М.
  4. Крамарич А.
  5. Ливакович Д. (В)
  6. Ливая М.
  7. Ловрен Д.
  8. Модрич Л. (К)
  9. Перишич И.
  10. Соса Б.
  11. Юранович Й.

Состав Бельгии:

  1. Альдервейрелд Т.
  2. Вертонген Я.
  3. Витсель А.
  4. Де Брюйне К. (К)
  5. Дендонкер Л.
  6. Карраско Я.
  7. Кастань Т.
  8. Куртуа Т. (В)
  9. Менье Т.
  10. Мертенс Д.
  11. Троссард Л.
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В статье: Бельгия Хорватия Чемпионат мира 2022
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