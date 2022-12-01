Одним нужно все, другим - ничего. Канада - Марокко. Стартовые составы команд

Сегодня, 1 декабря, в 17:00, состоятся матчи 3-го, заключительного тура группового раунда группы F ЧМ-2022.

В одном из них сыграют Канада и Марокко, и уже известны стартовые составы команд на поединок.

Стартовый состав сборной Канады: Борян, Джонстон, Витория, Миллер, Адекугбе, Осорио, Кайе, Дэвис, Бушанан, Ларин, Хойлетт

Стартовый состав сборной Марокко: Боно, Хакими, Агер, Мазрауи, Сес, Унаи, Амрабат, Зиеш, Буфаль, Сабири, Эн-Несири

Напомним, что матч начнется в 17:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка .

В параллельном поединке сыграют Бельгия и Хорватия.

Ну и отметим, что Хорватия и Марокко после двух туров лидируют в группе с 4 очками. У Бельгии 3 балла, Канада пока что очков не набирала.