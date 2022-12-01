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Левандовский: Франция сильнее Аргентины. В воскресенье мы сыграем лучше
Игра Польши Роберту не понравилась
Фото: twitter.com/LaczyNasPilka
Роберт Левандовский дал интервью польскому телевидению после поражения от Аргентины (0:2) в заключительном туре группового этапа. Он, как и Щенсны, раскритиковал игру сборной Польши.
"Для нас это была не очень хорошая игра, но мы скоро об этом забудем — квалификация важнее всего. Мы будем бороться за место в четвертьфинале против Франции, которая даже сильнее Аргентины.
Мы должны извлечь урок из сегодняшнего поражения, в воскресенье мы обязательно сыграем лучше. Игра с Аргентиной не была матчем на гол, важнее была защита. Задачей было выйти в плей-офф, и мы это сделали. Неважно, по разнице мячей, карточкам или чему-то еще.
Гол, который мы быстро пропустили во втором тайме, сильно повлиял на нас, наша уверенность в себе была ослаблена. У нас есть много возможностей для улучшения перед встречей с французами", – заявил капитан сборной Польши.
Сборная Польши вышла из группы на чемпионате мира впервые с 1986-го года. Тогда национальная команда добралась до полуфинала, прежде чем уступить Италии.
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