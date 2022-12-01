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Левандовский: Франция сильнее Аргентины. В воскресенье мы сыграем лучше

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Игра Польши Роберту не понравилась

Левандовский: Франция сильнее Аргентины. В воскресенье мы сыграем лучше

Фото: twitter.com/LaczyNasPilka

Новина українською

Роберт Левандовский дал интервью польскому телевидению после поражения от Аргентины (0:2) в заключительном туре группового этапа. Он, как и Щенсны, раскритиковал игру сборной Польши.

"Для нас это была не очень хорошая игра, но мы скоро об этом забудем — квалификация важнее всего. Мы будем бороться за место в четвертьфинале против Франции, которая даже сильнее Аргентины.

Мы должны извлечь урок из сегодняшнего поражения, в воскресенье мы обязательно сыграем лучше. Игра с Аргентиной не была матчем на гол, важнее была защита. Задачей было выйти в плей-офф, и мы это сделали. Неважно, по разнице мячей, карточкам или чему-то еще.

Гол, который мы быстро пропустили во втором тайме, сильно повлиял на нас, наша уверенность в себе была ослаблена. У нас есть много возможностей для улучшения перед встречей с французами", – заявил капитан сборной Польши.

Сборная Польши вышла из группы на чемпионате мира впервые с 1986-го года. Тогда национальная команда добралась до полуфинала, прежде чем уступить Италии.

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В статье: Роберт Левандовский Аргентина Франция Польша Чемпионат мира 2022
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Источник:
getfootball.eu

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Комментарии (3)
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mocamync (dgsdgs)
01.12.2022 в 17:45
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Барселиниуc (землянин)
01.12.2022 в 17:16
С Аргентиной играли плохо, а с более сильной Францией сыграем лучше. Ну что же, логично.
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hrdhrd (Украина)
01.12.2022 в 17:03
Ну после такого заявления в Барселону можно не возвращаться, как посмел. А дальше что еще скажет, Мбаппе сильнее Месси? Беспредел
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