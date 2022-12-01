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Отступные Энцо Фернандеса в Бенфике – 120 миллионов евро
Перес все равно заплатит?
Фото: twitter.com/Argentina
Сумма отступных, прописанная в контракте хавбека "Бенфики" и сборной Аргентины Энцо Фернандеса, составляет 120 миллионов евро. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
Свой процент от возможной будущей сделки получит также "Ривер Плейт", откуда он и пришел в "Бенфику".
Напомним, что ранее сообщалось об интересе к хавбеку со стороны мадридского "Реала". Испанский клуб давно следит за полузащитником, но цена может его отпугнуть.
Энцо Фернандес стал автором красивого гола в матче Аргентина – Мексика.
The release clause included into Enzo Fernández contract with Benfica is worth €120m. Club has no intention to sell Enzo or let him leave in January. ???????????? #transfers— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 1, 2022
River Plate also have percentage of future sale on Enzo. pic.twitter.com/IHU04n4ZVV
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