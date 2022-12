Сумма отступных, прописанная в контракте хавбека "Бенфики" и сборной Аргентины Энцо Фернандеса, составляет 120 миллионов евро. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Свой процент от возможной будущей сделки получит также "Ривер Плейт", откуда он и пришел в "Бенфику".

Напомним, что ранее сообщалось об интересе к хавбеку со стороны мадридского "Реала". Испанский клуб давно следит за полузащитником, но цена может его отпугнуть.

Энцо Фернандес стал автором красивого гола в матче Аргентина – Мексика.

The release clause included into Enzo Fernández contract with Benfica is worth €120m. Club has no intention to sell Enzo or let him leave in January. ???????????? #transfers



River Plate also have percentage of future sale on Enzo. pic.twitter.com/IHU04n4ZVV