Сумма отступных, прописанная в контракте хавбека "Бенфики" и сборной Аргентины Энцо Фернандеса, составляет 120 миллионов евро. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Свой процент от возможной будущей сделки получит также "Ривер Плейт", откуда он и пришел в "Бенфику".

Напомним, что ранее сообщалось об интересе к хавбеку со стороны мадридского "Реала". Испанский клуб давно следит за полузащитником, но цена может его отпугнуть.

Читайте также Реал интересуется хавбеком сборной Аргентины. Их отпугивает ценник

Энцо Фернандес стал автором красивого гола в матче Аргентина – Мексика.