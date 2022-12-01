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Отступные Энцо Фернандеса в Бенфике – 120 миллионов евро

Чемпионат мира FIFA
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Перес все равно заплатит?

Отступные Энцо Фернандеса в Бенфике – 120 миллионов евро

Фото: twitter.com/Argentina

Новина українською

Сумма отступных, прописанная в контракте хавбека "Бенфики" и сборной Аргентины Энцо Фернандеса, составляет 120 миллионов евро. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Свой процент от возможной будущей сделки получит также "Ривер Плейт", откуда он и пришел в "Бенфику".

Напомним, что ранее сообщалось об интересе к хавбеку со стороны мадридского "Реала". Испанский клуб давно следит за полузащитником, но цена может его отпугнуть.

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Энцо Фернандес стал автором красивого гола в матче Аргентина – Мексика.

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В статье: Аргентина Реал (Мадрид) Бенфика
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