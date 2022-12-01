Тренер Польши Михневич: Все мечтают о финале Франция - Бразилия, но сначала французы должны обыграть нас

Главный тренер сборной Польши Чеслав Михневич поделился ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата мира, в котором его команда встретится со сборной Франции.

"Наш будущий соперник в прекрасной форме, он силён. Французы — действующие чемпионы мира, к тому же в их составе есть много техничных спортсменов. Наша главная задача — создать им проблемы.

Все мечтают о финале между ними и бразильцами, но сначала французы должны обыграть нас", – цитирует наставника L’Équipe.