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Тренер Польши Михневич: Все мечтают о финале Франция - Бразилия, но сначала французы должны обыграть нас
Уже скоро начинается плей-офф
Getty Images
Главный тренер сборной Польши Чеслав Михневич поделился ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата мира, в котором его команда встретится со сборной Франции.
"Наш будущий соперник в прекрасной форме, он силён. Французы — действующие чемпионы мира, к тому же в их составе есть много техничных спортсменов. Наша главная задача — создать им проблемы.
Все мечтают о финале между ними и бразильцами, но сначала французы должны обыграть нас", – цитирует наставника L’Équipe.
Напомним, что матч Польша – Франция состоится 4 декабря.
Польша обошла Мексику в итоговой таблице таблице и вышла в 1/8 финала по разнице мячей при равенстве очков.
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