 Тренер Польши Михневич: Все мечтают о финале Франция - Бразилия, но сначала французы должны обыграть нас ᐉ UA-Футбол
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Тренер Польши Михневич: Все мечтают о финале Франция - Бразилия, но сначала французы должны обыграть нас

Чемпионат мира FIFA
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Уже скоро начинается плей-офф

Тренер Польши Михневич: Все мечтают о финале Франция - Бразилия, но сначала французы должны обыграть нас

Getty Images

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Главный тренер сборной Польши Чеслав Михневич поделился ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата мира, в котором его команда встретится со сборной Франции.

"Наш будущий соперник в прекрасной форме, он силён. Французы — действующие чемпионы мира, к тому же в их составе есть много техничных спортсменов. Наша главная задача — создать им проблемы.

Все мечтают о финале между ними и бразильцами, но сначала французы должны обыграть нас", – цитирует наставника L’Équipe.

Напомним, что матч Польша – Франция состоится 4 декабря.

Польша обошла Мексику в итоговой таблице таблице и вышла в 1/8 финала по разнице мячей при равенстве очков.

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В статье: Франция Польша
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Источник:
L’Équipe

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