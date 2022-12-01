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Марокко почти в плей-офф. Эн Несири забил канадцам второй гол
Для африканцев пока что все идет хорошо
фото из свободных источников
Матч 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 Канада – Марокко начался просто отлично для африканцев.
Уже на 4-й минуте Зиеш
Ну а на 23-й Эн Несири после длинного вертикального заброса убежал от двух защитников и положил второй.
2:0, Марокко все ближе к 1/8 финала.
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