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Состав сборной Бельгии в матче против Хорватии – вторая самая старая команда на ЧМ за последние сто лет

Чемпионат мира FIFA
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Де Брюйне был прав?

Состав сборной Бельгии в матче против Хорватии – вторая самая старая команда на ЧМ за последние сто лет

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Состав сборной Бельгии в матче против Хорватии второй самый старый на чемпионатах мира за последние сто лет. Средний возраст основы "дьяволов" – 31 год и 95 дней.

Рекорд принадлежит сборной Австралии в матче против Германии на чемпионате мира в ЮАР (2010). Средний возраст основы той команды составлял 31 год и 118 дней.

Напомним, что перед стартом мундиаля Кевин де Брюйне на вопрос журналиста о том, сможет ли Бельгия победить на этом чемпионате мира, ответил однозначно: "Нет". 7-й номер национальной команды добавил, что их состав слишком стар.

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В статье: Бельгия Хорватия Чемпионат мира 2022
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