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Состав сборной Бельгии в матче против Хорватии – вторая самая старая команда на ЧМ за последние сто лет
Де Брюйне был прав?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Состав сборной Бельгии в матче против Хорватии второй самый старый на чемпионатах мира за последние сто лет. Средний возраст основы "дьяволов" – 31 год и 95 дней.
Рекорд принадлежит сборной Австралии в матче против Германии на чемпионате мира в ЮАР (2010). Средний возраст основы той команды составлял 31 год и 118 дней.
Напомним, что перед стартом мундиаля Кевин де Брюйне на вопрос журналиста о том, сможет ли Бельгия победить на этом чемпионате мира, ответил однозначно: "Нет". 7-й номер национальной команды добавил, что их состав слишком стар.
31 - In today's game against Croatia, Belgium are fielding the second oldest XI (31 years and 95 days on average) in a #FIFAWorldCup game this century, after Australia in 2010 (31y, 118d v Germany). Refreshed. pic.twitter.com/8hFuDzPIKe— OptaJohan (@OptaJohan) December 1, 2022
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