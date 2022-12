Состав сборной Бельгии в матче против Хорватии – вторая самая старая команда на ЧМ за последние сто лет

Состав сборной Бельгии в матче против Хорватии второй самый старый на чемпионатах мира за последние сто лет. Средний возраст основы "дьяволов" – 31 год и 95 дней.

Рекорд принадлежит сборной Австралии в матче против Германии на чемпионате мира в ЮАР (2010). Средний возраст основы той команды составлял 31 год и 118 дней.

Напомним, что перед стартом мундиаля Кевин де Брюйне на вопрос журналиста о том, сможет ли Бельгия победить на этом чемпионате мира, ответил однозначно: "Нет". 7-й номер национальной команды добавил, что их состав слишком стар.

