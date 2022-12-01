 У Хорватии забрали пенальти из-за спорного офсайда – Фото ᐉ UA-Футбол
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У Хорватии забрали пенальти из-за спорного офсайда – Фото

Чемпионат мира FIFA
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(2 голосов)

Модрич уже стоял у 11-метровой отметки, когда главный арбитр пошел смотреть ВАР

У Хорватии забрали пенальти из-за спорного офсайда – Фото

Фото: Getty Images

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Сборная Хорватии периодически активно давила на сборную Бельгии в первом тайме. Штрафной привел к назначению пенальти – в своей штрафной игрока срубил Карраско.

Но спустя пару минут пенальти был отменен и зафиксирован офсайд эпизодом ранее, при подаче штрафного.

На фото видно, что офсайд если и был, то минимальный.

У Хорватии забрали пенальти из-за спорного офсайда – Фото - изображение 1

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В статье: Бельгия Хорватия Чемпионат мира 2022
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Комментарии (1)
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Prideman (Lviv)
01.12.2022 в 18:01
Я не бачу тут офсайду...
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