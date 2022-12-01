Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
У Хорватии забрали пенальти из-за спорного офсайда – Фото
Модрич уже стоял у 11-метровой отметки, когда главный арбитр пошел смотреть ВАР
Фото: Getty Images
Сборная Хорватии периодически активно давила на сборную Бельгии в первом тайме. Штрафной привел к назначению пенальти – в своей штрафной игрока срубил Карраско.
Но спустя пару минут пенальти был отменен и зафиксирован офсайд эпизодом ранее, при подаче штрафного.
На фото видно, что офсайд если и был, то минимальный.
The VAR view of the offside call ruled against Croatia ⬇️ pic.twitter.com/84KOA9CmxO— FOX Soccer (@FOXSoccer) December 1, 2022
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Динамо и Шахтер зимой будут делить вторую строчку, Заря - четвертая. Таблица и результаты тура УПЛ
- "Платить ему не собираюсь". Голкипер Польши проиграл пари Месси на 100 евро
- РФ готовится к новому удару, на аэродроме Энгельс-2 зафиксировано рекордное кол-во бомбардировщиков
- Иран требует отстранить сборную США на 10 матчей за скандальное фото с флагом
- Красотка дня. Сексуальная хорватская супермодель испытывает на прочность законы Катара. ФОТО
- Красотка дня. Эпатажная девушка защитника Милана и сборной Франции. ФОТО
Новости по теме
- 01:14 Зарубежные Конкурс прогнозов UA-Футбол и VBET. Спрогнозируйте результаты четырех матчей четверга до 17:00
- 00:28 Прогнозы на футбол Старикам здесь не место. Хорватия - Бельгия. Прогноз матча ЧМ на 01.12.2022
- 19:06 Зарубежные Марокко и Хорватия оставили Бельгию без плей-офф. Расписание и результаты ЧМ-2022
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Prideman (Lviv)
01.12.2022 в 18:01
Ответить
+1
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн