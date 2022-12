У Хорватии забрали пенальти из-за спорного офсайда – Фото

Сборная Хорватии периодически активно давила на сборную Бельгии в первом тайме. Штрафной привел к назначению пенальти – в своей штрафной игрока срубил Карраско.

Но спустя пару минут пенальти был отменен и зафиксирован офсайд эпизодом ранее, при подаче штрафного.

На фото видно, что офсайд если и был, то минимальный.

The VAR view of the offside call ruled against Croatia ⬇️ pic.twitter.com/84KOA9CmxO