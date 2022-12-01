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Роналду может пропустить матч с Южной Кореей
Вероятно, тренер побережет игрока
фото - Getty Images
Лидер и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду может пропустить матч 3-го тура группового этапа
Об этом заявил наставник португальцев Фернанду Сантуш.
"Посмотрим. Скоро он начнет тренироваться. Его шансы сыграть – 50 на 50, если он возобновит тренировки в обычном режиме.
Мы заменяли Роналду в двух предыдущих матчах. У нас есть план на случай, если он не сможет сыграть. Нет такого игрока, которому было бы гарантировано все игровое время. Если бы у нас не было плана на такой случай, то у нас ничего бы не получалось", - сказал Сантуш.
Напомним, что поединок Южная Корея – Португалия состоится в пятницу, 2 декабря и начнется в 17:00. При этом, португальцы уже обеспечили выход из группы, набрав 6 очков в двух матчах.
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