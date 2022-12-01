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Роналду может пропустить матч с Южной Кореей

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Вероятно, тренер побережет игрока

Роналду может пропустить матч с Южной Кореей

фото - Getty Images

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Лидер и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду может пропустить матч 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 с Южной Кореей.

Об этом заявил наставник португальцев Фернанду Сантуш.

"Посмотрим. Скоро он начнет тренироваться. Его шансы сыграть – 50 на 50, если он возобновит тренировки в обычном режиме.

Мы заменяли Роналду в двух предыдущих матчах. У нас есть план на случай, если он не сможет сыграть. Нет такого игрока, которому было бы гарантировано все игровое время. Если бы у нас не было плана на такой случай, то у нас ничего бы не получалось", - сказал Сантуш.

Напомним, что поединок Южная Корея – Португалия состоится в пятницу, 2 декабря и начнется в 17:00. При этом, португальцы уже обеспечили выход из группы, набрав 6 очков в двух матчах.

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В статье: Криштиану Роналду Португалия Южная Корея Фернанду Сантуш
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Источник:
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