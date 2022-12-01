Роналду может пропустить матч с Южной Кореей

Лидер и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду может пропустить матч 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 с Южной Кореей.

Об этом заявил наставник португальцев Фернанду Сантуш.

"Посмотрим. Скоро он начнет тренироваться. Его шансы сыграть – 50 на 50, если он возобновит тренировки в обычном режиме.

Мы заменяли Роналду в двух предыдущих матчах. У нас есть план на случай, если он не сможет сыграть. Нет такого игрока, которому было бы гарантировано все игровое время. Если бы у нас не было плана на такой случай, то у нас ничего бы не получалось", - сказал Сантуш.