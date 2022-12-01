Тренер Дании Хьюлманд: Игра была дерьмовой и это моя ответственность

Главный тренер сборной Дании Каспер Хьюлманд прокомментировал провал национальной команды на чемпионате мира.

Дания уступила Австралии (0:1) в решающем, третьем туре группового этапа. Команда Хьюлманда не набрала очков с Францией (0:2) во втором туре и сыграла вничью с Тунисом (0:0) в первом.

"Мы играли не на максимуме своих возможностей. Против Франции качество игры было нормальным, но не хорошим. В двух других матчах вышло еще хуже.

С футбольной точки зрения это было просто дерьмо. И я говорю здесь не о футболистах. Игра была дерьмовой, и это моя ответственность", – сказал тренер сборной Дании.

Датчане набрали 1 очко в трех матчах и заняли последнее место в группе D.