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Тренер Дании Хьюлманд: Игра была дерьмовой и это моя ответственность

Чемпионат мира FIFA
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Сборная Дании разочаровала всех

Тренер Дании Хьюлманд: Игра была дерьмовой и это моя ответственность

Getty Images

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Главный тренер сборной Дании Каспер Хьюлманд прокомментировал провал национальной команды на чемпионате мира.

Дания уступила Австралии (0:1) в решающем, третьем туре группового этапа. Команда Хьюлманда не набрала очков с Францией (0:2) во втором туре и сыграла вничью с Тунисом (0:0) в первом.

"Мы играли не на максимуме своих возможностей. Против Франции качество игры было нормальным, но не хорошим. В двух других матчах вышло еще хуже.

С футбольной точки зрения это было просто дерьмо. И я говорю здесь не о футболистах. Игра была дерьмовой, и это моя ответственность", – сказал тренер сборной Дании.

Датчане набрали 1 очко в трех матчах и заняли последнее место в группе D.

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В статье: Австралия Дания Каспер Хьюлманд Чемпионат мира 2022
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Источник:
berlingske.dk

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