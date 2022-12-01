Развязка квартета F. Марокко выиграли группу, Бельгия едет домой. Потенциальные соперники в плей-офф

В последнем туре группы F решалось, кто именно поедет в плей-офф. Только канадцы не имели шансов на выход из группы.

Марокко уверенно обыграли Канаду (2:1) и выиграли группу, второе место осталось за Хорватией, которая в напряженном матче вырвала ничью у Бельгии (0:0).

Сложно сказать, является ли первое место в этой группе такой удачей. В плей-офф победители группы F выходят на группу E, где Германия будет бороться в последнем туре за место среди лучших 16-ти команд мира.

Если Германии удастся победить Коста-Рику, а Испания обыграет Японию, то Марокко попадет на Германию, а Хорватия - на Испанию.