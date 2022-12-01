 Развязка квартета F. Марокко выиграли группу, Бельгия едет домой. Потенциальные соперники в плей-офф ᐉ UA-Футбол
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Развязка квартета F. Марокко выиграли группу, Бельгия едет домой. Потенциальные соперники в плей-офф

Чемпионат мира FIFA
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(2 голосов)

2-е место рейтинга ФИФА не выходит из группы

Развязка квартета F. Марокко выиграли группу, Бельгия едет домой. Потенциальные соперники в плей-офф

Фото: twitter.com/FIFAWorldCup

Новина українською

В последнем туре группы F решалось, кто именно поедет в плей-офф. Только канадцы не имели шансов на выход из группы.

Марокко уверенно обыграли Канаду (2:1) и выиграли группу, второе место осталось за Хорватией, которая в напряженном матче вырвала ничью у Бельгии (0:0).

Сложно сказать, является ли первое место в этой группе такой удачей. В плей-офф победители группы F выходят на группу E, где Германия будет бороться в последнем туре за место среди лучших 16-ти команд мира.

Если Германии удастся победить Коста-Рику, а Испания обыграет Японию, то Марокко попадет на Германию, а Хорватия - на Испанию.

Команда В Н П +/- О
1 Марокко 2 1 0 3 7
2 Хорватия 1 2 0 3 5
3 Бельгия 1 1 1 -1 4
4 Канада 0 0 3 -5 0

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В статье: Бельгия Хорватия Канада Марокко Чемпионат мира 2022
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Комментарии (1)
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
01.12.2022 в 18:59
Яке фіфа , такий і рейтинг... Старики пішли на пенсію .
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