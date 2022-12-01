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Развязка квартета F. Марокко выиграли группу, Бельгия едет домой. Потенциальные соперники в плей-офф
2-е место рейтинга ФИФА не выходит из группы
Фото: twitter.com/FIFAWorldCup
В последнем туре группы F решалось, кто именно поедет в плей-офф. Только канадцы не имели шансов на выход из группы.
Марокко уверенно обыграли Канаду (2:1) и выиграли группу, второе место осталось за Хорватией, которая в напряженном матче вырвала ничью у Бельгии (0:0).
Сложно сказать, является ли первое место в этой группе такой удачей. В плей-офф победители группы F выходят на группу E, где Германия будет бороться в последнем туре за место среди лучших 16-ти команд мира.
Если Германии удастся победить Коста-Рику, а Испания обыграет Японию, то Марокко попадет на Германию, а Хорватия - на Испанию.
|№
|Команда
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|1
|Марокко
|2
|1
|0
|3
|7
|2
|Хорватия
|1
|2
|0
|3
|5
|3
|Бельгия
|1
|1
|1
|-1
|4
|4
|Канада
|0
|0
|3
|-5
|0
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